Son Dakika

Kayseri Talas'tan Atatürk'e özel program

YAŞAM 22.12.2023, 09:45
Kayseri Talas'tan Atatürk'e özel program

Talas Belediyesi, Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 104. yıldönümünü muhteşem bir programla andı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
‘Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ kapsamında düzenlenen Müzikli Tarih Anlatısında Balkan Savaşlarından başlayıp Milli Mücadele ve Cumhuriyetin ilanına kadar geçen süre anlatıldı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Rumeli’den Anadolu’ya Kurtuluşun Öyküsü” konulu programa her yaştan vatandaş, büyük ilgi gösterdi. Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın yanı sıra çok sayıda davetli programı ilgiyle izledi.

ERÜ Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin anlatımıyla gerçekleşen programda Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. N. Oya Levendoğlu’nun yanı sıra öğretim üyeleri Prof. Dr. Ayna İsababayeva Apaydın, Prof. Dr. Nergis Eminova, Öğr. Gör. Nihal Şengün ve Öğr. Gör. Mehmet Ateş sahne aldı.

Program sonunda sahneye gelerek etkinliğe katılanlara hitap eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Sözün bittiği yerdeyiz. Değerli hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sizlere de bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Allah nice yüzyıllar nasip etsin.” dedi. 

Konuşmaların ardından Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci ve diğer öğretim üyelerine üzerinde Atatürk’ün Samsun’a çıkışını anlatan “Her şey bu yolculukla başladı” temalı plaket ve çiçek takdim edildi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 43
2. Galatasaray 16 43
3. Kayserispor 16 29
4. Trabzonspor 15 26
5. Beşiktaş 16 26
6. Rizespor 16 25
7. A.Demirspor 16 24
8. Antalyaspor 16 24
9. Kasımpasa 16 22
10. Hatayspor 16 19
11. Ankaragücü 16 19
12. Başakşehir 16 18
13. Sivasspor 16 18
14. Karagümrük 16 17
15. Alanyaspor 16 17
16. Gaziantep FK 16 16
17. Konyaspor 16 15
18. Samsunspor 16 15
19. Pendikspor 16 13
20. İstanbulspor 15 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 39
2. Kocaelispor 16 33
3. Göztepe 16 32
4. Bandırmaspor 16 29
5. Sakaryaspor 16 29
6. Gençlerbirliği 16 27
7. Bodrumspor 16 26
8. Ahlatçı Çorum FK 16 24
9. Boluspor 16 22
10. Erzurumspor 16 19
11. Ümraniye 16 19
12. Keçiörengücü 16 19
13. Manisa FK 16 18
14. Adanaspor 16 16
15. Şanlıurfaspor 16 15
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 16 13
18. Giresunspor 16 9
19. Altay 16 8
Takımlar O P
1. Arsenal 17 39
2. Liverpool 17 38
3. Aston Villa 17 38
4. M.City 17 34
5. Tottenham 17 33
6. Newcastle 17 29
7. M. United 17 28
8. Brighton 18 27
9. West Ham United 17 27
10. Chelsea 17 22
11. Fulham 17 21
12. Brentford 17 19
13. Wolves 17 19
14. Bournemouth 16 19
15. Crystal Palace 18 18
16. Everton 17 16
17. Nottingham Forest 17 14
18. Luton Town 16 9
19. Burnley 17 8
20. Sheffield United 17 8
Takımlar O P
1. Real Madrid 18 45
2. Girona 18 45
3. Barcelona 18 38
4. Atletico Madrid 17 35
5. Athletic Bilbao 18 35
6. Real Sociedad 18 31
7. Real Betis 18 28
8. Getafe 18 26
9. Las Palmas 18 25
10. Valencia 18 23
11. Rayo Vallecano 18 20
12. Osasuna 18 19
13. Villarreal 18 19
14. Mallorca 18 18
15. Sevilla 17 16
16. Deportivo Alaves 18 16
17. Cadiz 18 15
18. Celta Vigo 18 13
19. Granada 18 8
20. Almeria 18 5