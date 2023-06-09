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Kayseri Talas'tan 100'ncü yıl onuruna gezi

YAŞAM 09.06.2023, 09:15
Kayseri Talas'tan 100'ncü yıl onuruna gezi

Kayseri'nin Talas Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı kapsamında ilçedeki gençlere yönelik Çanakkale kültür turu düzenledi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Öğrencileri yolcu eden Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Sizler bizim için önemlisiniz. Geçmişimizi görmeye gidiyorsunuz. O bakımdan bu gezi önemli. Sizin için de önemli olduğunu oraya gidince göreceksiniz.” dedi.

Belediye meydanındaki uğurlamada konuşan Başkan Yalçın, cumhuriyetin 100. yılına dikkat çekerek, “Siz, bizim için özelsiniz. Bugün cumhuriyetin 100. yılına tanıklık eden bir kuşak olarak buradayız. Cumhuriyet kurulalı tam 100 yıl oldu. 100 yıl öncesinden bugüne kadar çok emekler verilmiş. Kuruluş aşamasındaki şehitlerimizin kabirlerini ziyaret etmek üzere gençlerimizi oraya uğurluyoruz. Cenabı Allah, Türkiye Cumhuriyeti Devletine nice 100 yıllar nasip etsin. Allah devlete zeval vermesin. Hiçbir şey kolay değil. Her başarının arkasında mutlaka bir kahramanlık öyküsü var. Bu öyküde can vermek ve kan vermek var. Bize de bunun değerini bilmek düşer.” diye konuştu.

“GENÇLERİMİZİN DONANIMLI OLMASI ÖNEMLİ”

Başkan Yalçın, gençlerin öneminden bahsederek, “En kıymetli varlığımız gençlerimiz. Bunu bir öğretmen olarak da söylüyorum idareci olarak da. Bu nedenle gençlerimizin donanımlı olması lazım. Gençlerimiz kendi kültürünü, geçmişini bilirse geleceğini buna göre düzenler. O bakımdan Çanakkale turu bizim için çok önemli. Sizin için de önemli olduğunu oraya gidince göreceksiniz.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın konuşmasının sonunda kitap ve mektup kağıdından oluşan çantayı gençlere hediye ederek, dönüşte anılarını yazıp kendine vermelerini istedi.

“TALAS OLARAK ÇOK ŞANSLIYIZ”

Talas İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şener Serim de, “Talas ilçesi olarak çok şanslıyız. Bir öğretmen başkanımız var. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve idarecilerin dilinden anlıyor. Bu gezi için çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“BASTIĞIN YERLERİ TOPRAK DİYEREK GEÇME’Yİ HİSSEDECEKSİNİZ”

Gezide öğrencilere rehberlik edecek Erciyes Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ahmet Nedim Kilci ise resmi olarak 200’üncü Çanakkale turunu gerçekleştireceğini belirterek, “Şimdiye kadar 122 bin vatan evladıyla şehitlikleri ziyareti Allah nasip etti. Gençler Mehmet Akif üstadın dediği gibi ‘Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı’yı hissedeceğiniz bir yere gidiyorsunuz. Bunun farkında olun. Sayın veliler unutmayın bu evlatlar ulu camileriyle heybetli, Seyyid Burhaneddin Hz. ile himmetli ve 771 Çanakkale şehidinin kanıyla şerbetli Kayserimizi temsilen gidiyorlar. Bu gezi için başkanımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla otobüse binerek Çanakkale’ye yolcu edildi.

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