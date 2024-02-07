Kayseri Talas'tan 100 Apartmana 100 Kütüphane

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın 100 Ağartan Projeleri arasında yer alan 100 Apartmana 100 Kütüphane Projesi hizmete girdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Mevlana Mahallesindeki Beril Apartmanında açılan kütüphaneye giderek kitaplara kendi elleriyle raflara yerleştirdi.

Başkan Yalçın’ın vizyon projelerinden olan 100 Apartmana 100 Kütüphane uygulaması, apartmanları kitapla buluşturdu. Binalarda oturan öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra bina sakinlerinin de yararlanmasının amaçladığı apartman kütüphaneleri takdirle karşılandı.

Bunlardan birisi de Mevlana Mahallesi Mehmet Timuçin Caddesi üzerindeki Beril Apartmanı’na kurulan kütüphane oldu.

BAŞKAN YALÇIN’DAN KİTAP HEDİYESİ

Başkan Yalçın, AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle apartmandaki kütüphaneye geldi. Burada bina yöneticisi Kemal Çimen ve bina sakinleri tarafından karşılanan Başkan Yalçın, oluşturulan kütüphanenin raflarına kitapları koydu.

Hem kitapları tanıtıp hem de sohbet eden Başkan Yalçın, bir projeyi daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek Talas’a hayırlı olmasını diledi.

“ÇOK ANLAMLI BİR ÇALIŞMA”

Beril Apartmanı Yöneticisi Kemal Çimen de, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti belirterek, “Belediyeler her türlü yatırımı yapılıyor. Örneğin yollar, kaldırımlar, asfalt gibi. Bunların arasında gerçekten en önemlisinin insana yapılan yatırımın olduğunu düşünüyorum. Bu kütüphanenin de insanlığa çok faydalı olacağına inanıyorum. Günümüzde gençlerimizin ve çocuklarımızın en büyük kayıplarının sosyal medyada geçirdikleri zaman olduğunu görüyoruz. Gençlerimizin kitap okumaya yönlendirilmesinin çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu nedenle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlamlı bir çalışma. Burayı siz yaptınız biz koruyacağız.” dedi.