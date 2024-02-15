Kayseri Talas'ta Yücel Arzen rüzgarı sürüyor

Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Yücel Arzen konseri büyük ses getirdi. Türkiye Yüzyılı Marşının bestekarı, şair, piyanist ve AK Parti İstanbul Milletvekili Arzen’in sahne aldığı konser, sanatseverlerden büyük beğeni topladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen geceye, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile il ve ilçe protokolünden birçok isim katıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden üstat Necil Fazıl Kısasürek ve şair Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinden bestelediği eserleri seslendiren Arzen, gecede ayrıca kendi bestelerinden oluşan şarkılara da yer verdi.

Unutulmaz bir sanat rüzgarının estiği gece, vatandaşların yanı sıra protokolden de tam not aldı.

“ARADIĞIMIZ ATMOSFERİ YAŞADIK”

Kürsüye gelerek düşüncelerini paylaşan Başkan Büyükkılıç, Talas’ın her zaman bir adım önde olduğunu ifade ederek, “Sağ olasın Yalçın Başkanım iyi ki varsın. Rutin belediyecilik hizmetlerini dışında ticaretiyle, sanayisiyle, turizmiyle, kültürüyle, gastronomisiyle her alanda biz de varız anlayışı içerisinde ama sanat ve kültürde ön planda çıkacak şekilde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediye başkanı kardeşlerimizle el vererek bu çalışmaları yaparken Talasımız, üniversitelerimizin merkezinde bulunması nedeniyle bir adım öne çıkmakta. Bunu da hak ediyor.” diye konuştu.

Büyükkılıç’ın ardından konuşan Milletvekili Çopuroğlu, “Hakikaten epeydir beklediğimiz bir atmosferi bugün yaşıyoruz. Bugün buradan coşkuyla ayrılacağım. Cenabı Allah ilmine kolaylık versin. İyi ki gelmişiz. Yalçın Başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

“KONSER HARİKAYDI”

Konsere gelen vatandaşlar da duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Mustafa Yalçın’a teşekkürlerini iletti. Nurcan Tavacıgil isimli vatandaş “Tek kelimeyle muhteşem bir konserdi. Böyle bir vatan ve millet duygusunu ön plana çıkaran konserden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konserin dikkat çeken ismi ise Erciyes Üniversitesinde görevli Güney Koreli bir profesör oldu. Konseri harika bulduğunu kaydeden Profesör Se Lee, “Yücel Arzen harika.” dedi.

Eşi ve çocuklarıyla konsere geldiğini anlatan Lokman Çavdar isimli vatandaş da “Yücel Beyi daha önceden biliyorduk ancak canlı dinlemek çok başkaymış. Küçük kızım da piyanist. Kendisiyle tanıştı. Harika bir konserdi. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz.” şeklinde görüşlerini belirtti.