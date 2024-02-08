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Kayseri Talas'ta Yücel Arzen konseri
YAŞAM 08.02.2024, 08:00
Kültür ve sanatta gerçekleştirdiği programlarda dikkat çeken Talas Belediyesi yine önemli bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Yüzyılı Marşı’nın bestekârı Yücel Arzen, 12 Şubat Pazartesi günü Kayseri’de sevenleriyle buluşacak.Mehmet UZJEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Talas Belediyesi, kültür sanat faaliyetlerine bir yenisini daha ekliyor. Son olarak bestelediği Türkiye Yüzyılı Marşı ile büyük beğeni toplayan Yücel Arzen, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşatacak.
12 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek geceye katılımın yoğun olması bekleniyor.
Daha önceki programlarda olduğu gibi bu konser de yine ücretsiz şekilde dinlenebilecek.
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