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Kayseri Talas'ta Yücel Arzen coşkusu

YAŞAM 14.02.2024, 07:30
Kayseri Talas'ta Yücel Arzen coşkusu

Kayseri Talas'ta Yücel Arzen’in muhteşem sahne performansı seyircileri coşturdu

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Erciyes Kültür Merkezinde düzenlenen gecede konuşan Yücel Arzen, böyle güzel bir organizasyonla Kayseri’de olduğu için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Daha sonra piyanonun başına geçen Arzen, Türk edebiyatının önemli isimlerinden üstat Necil Fazıl Kısasürek ve şair Abdurrahim Karakoç’un şiirlerinden bestelediği eserleri seslendirdi. Gecede ayrıca kendi bestelerinden oluşan şarkılara da yer veren Arzen, uzun süre unutulmayacak muhteşem bir konsere imza attı.

 “YÜCEL ARZEN ‘MİLLİ BESTEKARIMIZ’ OLDU”

Konserde konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, belediye olarak yol, su, asfalt gibi hizmetlerle beraber diğer çalışmaları da gerçekleştirdiklerini belirterek, “Hepsi birbirinden güzel gönül dostu, sanat dostu kardeşlerim. Belediyelerin klasik görevleri yol, su, asfalt gibi sayılır. Türkiye’nin 100. yılında en fazla etkinlik düzenlemiş bir belediye ve çalışanları olarak gururluyuz, onurluyuz. Bundan sonra şehirlerin imarıyla beraber gönüllerin ihyası noktasında da çok önemli işler ve fonksiyonlar içeren programlar yapmak zorundayız. Talasımız bu noktada biraz daha fazla öne çıktı. Cumhuriyetin 100. yılında böyle bir konserde bir araya gelmenin onur ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyeti bize armağan eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere cümle şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyorum. Bu arada milli şairimiz var ama milli bestekârımız yok. Müsaade ederseniz Yücel Arzen beyi milli bestekâr ilan edeyim.” dedi.

“BAŞKANIMIZ YÜKÜMÜZÜ ALDI”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas’ın her zaman bir adım önde olduğunu ifade ederek, “Değerli Yücel Arzen dostumuza hoş geldiniz diyorum. Aslında bizler de daha önce Yücel Bey ile Kayserimizi buluşturma noktasında görüşmeler yapmıştık ama sonraki süreçte değişik nedenlerle ertelemek durumunda kaldık. Talas Belediyemizin konser düzenleyeceğini duyunca yükümüzü de aldı diye memnun olduk. Sağ olasın Yalçın Başkanım iyi ki varsın. Amacımız değerli başkanımızın vurguladığı gibi Kayserimizi sizlere yakışır, rutin belediyecilik hizmetlerini dışında ticaretiyle, sanayisiyle, turizmiyle, kültürüyle, gastronomisiyle her alanda biz de varız anlayışı içerisinde ama sanat ve kültürde ön planda çıkacak şekilde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve 16 ilçe belediye başkanı kardeşlerimizle el vererek bu çalışmaları yaparken Talasımız, üniversitelerimizin merkezinde bulunması nedeniyle bir adım öne çıkmakta. Bunu da hak ediyor.” diye konuştu.

ÇOPUROĞLU’DAN BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Yücel Arzen’in milletvekili yönüne dikkat çekerek, “Hakikaten epeydir beklediğimiz bir atmosferi bugün yaşıyoruz. Yücel ağabeyle mecliste çalışma imkanımız oluyor. Orada inovatif, farklı bir çizgisi var. Kendisinden istifade ediyoruz. Bugün buradan coşkuyla ayrılacağım. Cenabı Allah ilmine kolaylık versin. İnşallah bundan sonra da Türkiye’ye kazandırdığı eserleri artırsın. İyi ki gelmişiz. Yalçın Başkanımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın konserin sonunda sanatçı Arzen’e 100. Yıl plaketi ve çiçek takdim etti.

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