Kayseri Talas'ta yeni yılın ilk Antika Pazarı bugün açılıyor

Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin klasikleri arasına giren ‘Antika Pazarı’, yeni yılın ilk ayında da misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından ‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulan ve geleneksel hale gelen pazar, birbirinden kıymetli antika ürünleri ile bugün, tarihi eser meraklıları ve koleksiyonerlerle buluşturmak için gün sayıyor.

Talas’ın tarihi mirasını yansıtan Harman Mahalle Meydanında gerçekleşen organizasyona yine şehir içinden ve şehir dışından pek çok antika ürün meraklısı ve koleksiyonerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

PAZARDA NELER VAR?

Kurulduğu günden bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün vatandaşların beğenisine sunuluyor