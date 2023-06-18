Kayseri Talas'ta 'Üretici Pazarı' günü

Kayseri Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bugün misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinin tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanı'na her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcılarını bekliyor olacak.

Her kurulduğunda büyük ilgi gören pazara bu hafta da vatandaşların adeta akın etmesi bekleniyor.

El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.