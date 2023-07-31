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Kayseri Talas'ta tarihi sarnıç gün yüzüne çıkıyor
YAŞAM 31.07.2023, 09:15
Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Tarihi Gölbaşı Meydanı’ndaki su sarnıcında devam eden bakım ve temizlik çalışmalarını yerinde inceledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yetkililerle birlikte toplamda 166 metre uzunluğa sahip sarnıcı gezen ve yapılan çalışmaları değerlendiren Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Yakın zamanda Talas’ın kültürel mirasına bir yenisini daha kazandıracağız.
Yıllardır saklı kalan sarnıçta bakım ve temizlik çalışması yürütüyoruz. Restorasyon çalışmalarıyla birlikte ilçemizin bir değerini daha gün yüzüne çıkartmış olacağız. Şimdiden hemşerilerimize hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.
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