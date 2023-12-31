Kayseri Talas'ta Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi sona doğru
Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yapım çalışmaları devam eden Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi’nde sona yaklaşıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından toplam 20 bin metrekare alana sahip parkın içerisinde bulunan ve yapımı tamamlanmak üzere olan Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi, hizmete girdiğinde iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.
Azerbaycan’a özgü kültürel unsurların yer alacağı Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi’nde kıyafetlerden görsel objelere birçok özel ürün bulunacak. Kültür evini ziyaret edecekler, Azerbaycan kültürünü yakından görme fırsatı bulacak.
Şuşa Türk Dünyası Kültür Evi, Azerbaycan’dan gelecek yetkililer ve Kayseri protokolünün katılımıyla önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.
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|19
|14. Adanaspor
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|P
|1. Liverpool
|19
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|20
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|19
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|18
|25
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|20
|20
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|1. Real Madrid
|18
|45
|2. Girona
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|45
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|35
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