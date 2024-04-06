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Kayseri Talas'ta Şuşa Azerbaycan Evi için geri sayım

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni dönemin ilk tesisini hizmete açıyor Azerbaycan Kardeşlik Parkı’na yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi, yarın düzenlenecek törenle hizmete girecek Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov’un yanı sıra çok sayıda Azerbaycanlı bürokrat ve yetkilinin katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından Nahçivan Devlet Filarmoni Orkestrası, Şarkı ve Dans Topluluğu da aynı gün akşam Erciyes Kültür Merkezi’nde bir gösteri düzenleyecek Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şuşa ile Kayseri'nin ‘kardeş şehir’ olmasından sonra başlayan ikili ilişkiler çerçevesinde, Talas’ın Yenidoğan Mahallesi’ndeki 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi, hizmete girdiğinde iki ülke ve özellikle iki şehir arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek AZERBAYCAN’DAN ÜST DÜZEY KATILIMÖte yandan açılış törenine Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov’un yanı sıra Şuşa Valisi Aydın Kerimov, Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Dr Reşad Memmedov ve çok sayıda Azerbaycanlı yetkili ile bürokrat katılacak Azerbaycan’a özgü kültürel unsurların yer alacağı Şuşa Azerbaycan Evi’ni ziyaret edenler, Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak Merkezde diğer yandan iki ülke tarafından ortak programlar düzenlenecek Kültür evinin önünde ayrıca Şuşa’da yer alan ‘İsa Çeşmesi’nin bir benzeri bulunuyor Öte yandan alanda, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 1992 yılında Ermenistan tarafından katledilen 613 sivilin isimlerinin yer aldığı Hocalı Şehitleri Anıtı da yer alıyor Şuşa Azerbaycan Evi’nin açılışı, Azerbaycan'dan gelecek yetkililer ve Kayseri protokolünün katılımıyla yarın saat 16 00’da Talas Yenidoğan Mahallesi Azerbaycan Kardeşlik Parkında gerçekleştirilecek NAHÇİVAN DEVLET SANATÇILARI GÖSTERİ YAPACAKAçılışın ardından Nahçivan devlet sanatçılarından oluşan Devlet Filarmoni Orkestrası Şarkı ve Dans Topluluğu, saat 21 30’da Erciyes Kültür Merkezinde bir konser verecek Konser, Talas Belediyesi’nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek Öte yandan programda yer alan Azerin konseri, sanatçının rahatsızlanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi

YAŞAM 06.04.2024, 09:00
Kayseri Talas'ta Şuşa Azerbaycan Evi için geri sayım

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yeni dönemin ilk tesisini hizmete açıyor. Azerbaycan Kardeşlik Parkı’na yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi, yarın düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov’un yanı sıra çok sayıda Azerbaycanlı bürokrat ve yetkilinin katılımıyla gerçekleştirilecek törenin ardından Nahçivan Devlet Filarmoni Orkestrası, Şarkı ve Dans Topluluğu da aynı gün akşam Erciyes Kültür Merkezi’nde bir gösteri düzenleyecek.

Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şuşa ile Kayseri'nin ‘kardeş şehir’ olmasından sonra başlayan ikili ilişkiler çerçevesinde, Talas’ın Yenidoğan Mahallesi’ndeki 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi, hizmete girdiğinde iki ülke ve özellikle iki şehir arasındaki dostluk ve kardeşliğin simgesi haline gelecek.

AZERBAYCAN’DAN ÜST DÜZEY KATILIM

Öte yandan açılış törenine Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov’un yanı sıra Şuşa Valisi Aydın Kerimov, Azerbaycan Türkiye Büyükelçisi Dr. Reşad Memmedov ve çok sayıda Azerbaycanlı yetkili ile bürokrat katılacak.

Azerbaycan’a özgü kültürel unsurların yer alacağı Şuşa Azerbaycan Evi’ni ziyaret edenler, Azerbaycan kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacak. Merkezde diğer yandan iki ülke tarafından ortak programlar düzenlenecek.

Kültür evinin önünde ayrıca Şuşa’da yer alan ‘İsa Çeşmesi’nin bir benzeri bulunuyor. Öte yandan alanda, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 1992 yılında Ermenistan tarafından katledilen 613 sivilin isimlerinin yer aldığı Hocalı Şehitleri Anıtı da yer alıyor.

Şuşa Azerbaycan Evi’nin açılışı, Azerbaycan'dan gelecek yetkililer ve Kayseri protokolünün katılımıyla yarın saat 16.00’da Talas Yenidoğan Mahallesi Azerbaycan Kardeşlik Parkında gerçekleştirilecek.

NAHÇİVAN DEVLET SANATÇILARI GÖSTERİ YAPACAK

Açılışın ardından Nahçivan devlet sanatçılarından oluşan Devlet Filarmoni Orkestrası Şarkı ve Dans Topluluğu, saat 21.30’da Erciyes Kültür Merkezinde bir konser verecek. Konser, Talas Belediyesi’nin tüm kültür sanat etkinliklerinde olduğu gibi ücretsiz olarak izlenebilecek.

Öte yandan programda yer alan Azerin konseri, sanatçının rahatsızlanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

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