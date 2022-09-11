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Kayseri Talas'ta sonbahar serinliğinde Antika Pazarı
YAŞAM 11.09.2022, 11:00
Kayseri'nin Talas Belediyesi klasikleri arasında yer alan Antika Pazarı, bugün yine antika satıcıları ile antika severlerin buluşmasına sahne olacak.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesinde ‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla başlatılan ve her ayın 2. Pazar Günü Harman Mahallesi Meydanı’nda kurulan pazar, antika meraklılarını ağırlamaya devam ediyor.
Antika tarım aletlerinden, sanatsal ürünlere, çeşitli koleksiyon parçalarından ev eşyalarına kadar birçok ürünün yer aldığı pazara her zaman olduğu gibi bu Pazar günü de yoğun ilgi bekleniyor.
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