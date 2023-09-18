Kayseri Talas'ta sonbahar bir başka
Kayseri Talas Belediyesi tarafından yürütülen park bahçe ve yeşil alan çalışmaları göz dolduruyor. Sonbaharın kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde, gerek parklarda gerekse refüj ve kavşaklarda yeşilin her tonuna rastlamak mümkün.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesinde havaların kısmen soğumasıyla birlikte sararan ağaçlar ve dökülen yapraklar kartpostallık görüntüler oluştururken bazı bölgelerdeki yemyeşil parklar ve kavşaklar da park bahçe ve yeşil alan çalışmalarına verilen özenin göstergesi olarak dikkat çekiyor.
Talas’ta parkların son derece bakımlı ve güvenli olduğunu dile getiren vatandaşlar da “Havalar soğumasına rağmen refüjleri, kavşakları ve parkları yemyeşil görüyoruz. Bu, yeşil alana verilen önemi ve özeni gösterir. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Ayrıca bazı yerlerde sararıp dökülen yapraklar da çok güzel görüntüler oluşturuyor.” şeklinde konuştu.
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