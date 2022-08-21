Kayseri Talas'ta sirk coşkusu

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Akrobasi Sirki, muhteşem bir gösteri ile başlangıç yaptı. Talas’ta ilk kez gerçekleştirilen sirke vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekerken, sirke gelenler, farklı, heyecanlı ve keyifli saatler yaşadı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Hayvan gösterilerinin olmadığı sirkte Hava akrobasisi, ip cambazı, salıncak, transformasyon, illüzyon, palyaço ve jonglör gösterileriyle çocuklar başta olmak üzere büyük küçük herkes heyecan dolu dakikalar geçirdi.

Sirki gösterilerinin başlamasından önce torunu Deva ile birlikte sahneye gelerek kısa bir konuşma yapan Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, büyükşehir belediyesinde genel sekreter olduğu dönemde de sirk gösterileri düzenlediklerini ifade ederek konuşmasına Başlayan Başkan Yalçın, “O günden bugüne çok yıllar geçti ama ben tadını unutamadım. Hele bir de 2 yıl süren bir korona sürecinden sonra bu tip etkinliklere fazlaca ihtiyaç olduğunu düşündüm.” dedi. Her başarılı işin arkasında sıkı bir çalışmanın olduğunun altını çizen Başkan Yalçın, şunları ifade etti: “Bu gösteriler öncesi provasını izledim ve izlerken şunu düşündüm: Bu sanatçılar gösterilerine hazırlanırken acaba bu hareketleri 100 kere mi çalıştılar yoksa bin kere mi tekrar ettiler diye düşündüm. Başarı çalışmaktan başka bir şey değil, çalışan başarıyor.”

‘ÇOCUKLARLA GELİNECEK EN GÜZEL ETKİNLİK

Sirke gelerek gösterilerin heyecanına kendini kaptıran her yaştan vatandaş, bir yandan eğlenirken diğer yandan da heyecanlı anlar yaşadı. Böyle bir etkinliğe imza attığı için Başkan Yalçın’a teşekkürlerini ileten vatandaşlar, çok mutlu olduklarını dile getirdi. Özellikle miniklerin eğlendiği sirkte bir çocuk mutluğunu çığlık atarak dile getirirken bir diğer vatandaş da sirki, ‘Çocuklarla gelinebilecek en güzel etkinlik’ olarak değerlendirdi.

Yenidoğan Mahallesi Bilge Kaan Caddesi üzerinde bulunan Anneler Parkı’na kurulan ve ilk gösterisini yapan sirkte gösteriler hafta içi 20.30’da tek seans, hafta sonu ise 17.00 ve 20.30 olmak üzere iki seans halinde gerçekleştirilecek.

Alanda ayrıca akrobasi sirkinin yanı sıra panayır da bulunuyor. Kurulan panayır alanında yeme içme imkanlarının yanında çocuk oyun grupları da yer alıyor.

BİLETLER 4 NOKTADAN SATILIYOR

20 Ağustos-11 Eylül 2022 tarihleri arasında gösterilere sahne olacak akrobasi sirkinin biletleri, Talas Belediyesi veznesi, Osmanlı Evi, 7/24 Kütüphane kantini ve sirk gösteri alanında satışa sunuluyor.