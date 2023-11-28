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Kayseri Talas'ta Mevlana anlatılacak
YAŞAM 28.11.2023, 09:45
Kayseri Talas Belediyesi’nin ‘Festival Talas’ adıyla başlattığı Cumhuriyetin 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştireceği Hz. Mevlana’yı anma programı için geri sayım başladı.
Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Tasavvuf Musikisi sanatçısı Mustafa Demirci’nin yanı sıra Asım Akkuş ve ekibinin sahne alacağı etkinlikte mesnevi sohbetleri, tasavvuf musikisi konseri ve Mevlevi mukabelesi gerçekleştirilecek.
30 Kasım Perşembe saat 19.30’da Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan etkinliğe katılımın yoğun olması bekleniyor.
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