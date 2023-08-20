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Kayseri Talas'ta 'Maharetli Eller' yine görücüye çıkacak
YAŞAM 20.08.2023, 10:45
Kayseri Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ bugün yine misafirlerini ağırlayacak.
Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'ninTalas’ın tarihi bölgelerinden olan Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünler satışa sunulacak.
Her kurulduğunda büyük ilgi gören pazara bu hafta da yine yoğun bir katılım bekleniyor.
El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.
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