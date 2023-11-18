Kayseri Talas'ta Maharetli Eller yarın görücüye çıkacak

Kayseri Talas Belediyesi’nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’ yarın misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan pazarda her zaman olduğu gibi birbirinden kıymetli el emeği ürünler, alıcılarını bekliyor olacak.

El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturan pazarda, ayrıca ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunuluyor.