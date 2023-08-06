Kayseri Talas'ta Maharetli Eller Pazarı açıldı

Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek adına Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, misafirlerini ağırlıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinin tarihi güzelliklerini barındıran Harman Mahallesi Meydanında her ayın 1. ve 3. Pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcısıyla buluşuyor.

Her zaman büyük ilgi gören pazara bu hafta da vatandaşlar yoğun katılım gösteriyor.

Gerek el işi gerek ahşap ürünleri pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.