Kayseri Talas'ta Maharetli Eller buluşacak
Talas Belediyesi’nin kadın girişimcilere destek amacıyla Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği ‘Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı’, yarın misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.
Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından Tarihi güzelliğiyle dikkat çeken Harman Mahallesi Meydanı'na her ayın birinci ve üçüncü pazar günü kurulan organizasyonda birbirinden kıymetli el emeği ürünleri vatandaşlarla buluşacak.
Kurulduğundan beri yoğun ilgiyle karşılaşan pazara bu hafta da vatandaşların yoğun katılım göstermesi bekleniyor.
Gerek el işi gerek ahşap ürünleri gibi pek çok el emeği ürünün satışa sunulduğu pazarda ev yemeklerinden süs eşyalarına kadar birçok ürün de alıcı bekliyor.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|3
|9
|2. Konyaspor
|4
|8
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Rizespor
|4
|7
|6. Hatayspor
|4
|6
|7. Trabzonspor
|4
|6
|8. Alanyaspor
|4
|6
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. A.Demirspor
|3
|5
|11. Sivasspor
|4
|5
|12. Kasımpasa
|4
|5
|13. Karagümrük
|4
|4
|14. Antalyaspor
|4
|3
|15. Pendikspor
|4
|3
|16. İstanbulspor
|2
|2
|17. Ankaragücü
|4
|2
|18. Samsunspor
|3
|1
|19. Başakşehir
|3
|0
|20. Gaziantep FK
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|4
|12
|2. Manisa FK
|4
|10
|3. Gençlerbirliği
|4
|10
|4. Bandırmaspor
|4
|8
|5. Şanlıurfaspor
|4
|8
|6. Bodrumspor
|4
|7
|7. Ahlatçı Çorum FK
|4
|6
|8. Kocaelispor
|4
|6
|9. Keçiörengücü
|4
|5
|10. Sakaryaspor
|4
|5
|11. Göztepe
|4
|4
|12. Erzurumspor
|4
|3
|13. Altay
|4
|3
|14. Adanaspor
|4
|3
|15. Giresunspor
|4
|3
|16. Boluspor
|4
|3
|17. Ümraniye
|4
|2
|18. Tuzlaspor
|4
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|4
|12
|2. Tottenham
|4
|10
|3. Liverpool
|5
|10
|4. West Ham United
|4
|10
|5. Arsenal
|4
|10
|6. Brighton
|4
|9
|7. Crystal Palace
|4
|7
|8. Brentford
|4
|6
|9. Nottingham Forest
|4
|6
|10. Aston Villa
|4
|6
|11. M. United
|4
|6
|12. Wolves
|5
|6
|13. Chelsea
|4
|4
|14. Fulham
|4
|4
|15. Newcastle
|4
|3
|16. Bournemouth
|4
|2
|17. Sheffield United
|4
|1
|18. Everton
|4
|1
|19. Luton Town
|3
|0
|20. Burnley
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Rayo Vallecano
|5
|9
|5. Atletico Madrid
|3
|7
|6. Athletic Bilbao
|4
|7
|7. Cadiz
|4
|7
|8. Real Betis
|4
|7
|9. Real Sociedad
|4
|6
|10. Osasuna
|4
|6
|11. Valencia
|4
|6
|12. Deportivo Alaves
|5
|6
|13. Celta Vigo
|4
|4
|14. Getafe
|4
|4
|15. Villarreal
|4
|3
|16. Granada
|4
|3
|17. Mallorca
|4
|2
|18. Las Palmas
|4
|2
|19. Almeria
|4
|1
|20. Sevilla
|3
|0