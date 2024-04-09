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Kayseri Talas'ta kültür 'kardeş'liği

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yeni dönemin ilk tesisi olan Şuşa Azerbaycan Evi düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Açılışa Azerbaycan’dan üst düzey katılım olurken, törende konuşan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, 15 ülkede açılan Azerbaycan evlerinin içinde en anlamlısının Talas’ta olduğunu belirtirken, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Bu merkez için en ideal yer Talas’tır Burası da Kayseri’nin kültür başkentidir ” dedi Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şuşa ile Kayseri'nin ‘kardeş şehir’ olmasından sonra başlayan ikili ilişkiler çerçevesinde, Talas’ın Yenidoğan Mahallesi’ndeki 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi, önemli bir sembol oldu “ANLAMLI VE ÖZEL BİR SEMBOL”Tören ilk olarak parkta bulanan Hocalı anıtına karanfiller konularak başladı İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “2 Kasım 2022 tarihinde bu alanı Azerbaycan Kardeşlik Parkı olarak açmıştık Aynı gün Şuşa Azerbaycan Evi’nin temelini atmıştık İsa Bulağı’nın benzerini yaptığımız burada Hocalı Anıtını da buraya taşıyarak parkı önemli bir sembol haline getirdik Şuşa Azerbaycan Evi’nde Azerbaycan kültürünü ve geleneğini yansıtan çok sayıda obje, fotoğraf ve eser bulunuyor Mimarisini de Şuşa Kalesi’nden esinlenerek hayata geçirdik Bu kıymetli materyalleri bize sağladıkları için Azerbaycan Diaspora Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum Talas’a ve Kayseri’ye böyle anlamlı bir merkez kazandırdığımız için mutluyuz, gururluyuz Hepimize hayırlı olsun Kayseri ile Şuşa arasındaki kardeş şehir ilişkisinin en anlamlı ve özel yansımalarından biri olduğunu ifade etmek istiyorum Emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Şuşa Valiliği’ne teşekkür ediyorum ” dedi Şuşa Azerbaycan Evi Proje Koordinatörü Necef Ganbarov, Azerbayvan ve Türkiye ilişkilerini sağlamlaştıracak olan bu projenin nice güzel kültürel projelere ev sahipliği yapacağını söyledi YALÇIN BAŞKANA TEŞEKKÜRKayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Daha önce burada parkımızı açmıştık Daha sonra anıtımız buraya taşınmıştı O yıllarda anıtın açılışında da burada bulunmuştuk Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kardeş şehri olan Şuşamız ile bu projeyi hayata geçiriyoruz Can Azerbaycan’ın şahsında burası tüm Türk Cumhuriyetlerimizin buluşma, kaynaşma yeri Ramazan ayının bu güzel günlerinde sonuna yaklaşırken böyle anlamlı bir projeye imza atan Talasımızın değerli başkanına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı “İKİ KARDEŞ ŞEHİRİN İLK PROJESİ”Şuşa Valisi Aydın Kerimov, “Kardeş Türkiye’nin kadim tarihe sahip Kayseri şehrine böyle bir merkezin açılmasından dolayı teşekkür ediyorum Azerbaycan ve Türkiye arasında dünyada benzeri olmayan kardeşlik ilişkileri var Biz iki devlet bir milletiz Bu büyük söz iki devletin vatandaşları için de bir örnektir 44 gün devam eden şanlı zaferin ardından işgalden alınan Şuşa şehri ve kardeşimiz Türkiye’nin şehirleri ortaklık kurulması işine büyük önem veriliyor Son 3 yılda Şuşa ile dünyanın belli ülkelerinin 9 şehri arasında kardeşlik ilişkileri kurulmuştur Tesadüf değildir ki bunlardan iki tanesi Türkiye’nin şehri olan Kayseri ve Erzurum’dur Bugün Azerbaycan Kardeşlik Parkı’nda açılışı yapılan Azerbaycan Şuşa Evi aynı dile ve medeniyete sahip olan bizlere daha fazla sarsılmaz güç vererek, iki kardeş şehir arasında ilk proje olarak da tarihe geçmektedir” şeklinde konuştu “ANLAMLI VE SİYASİ YÜKLÜ İLK EVİMİZ”Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, “Güzel bir ramazan ayında güzel bir açılış için evimizden evimize geldik Şuşa Azerbaycan’ın canıdır Açılışını yaptığımız Azerbaycan Evi, devletimizin destek olduğu 29’uncu Azerbaycan Evi’dir Ancak böyle anlamlı ve siyasi yüklü ilk evimizdir Ben hem Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Talas Belediyesi’ne teşekkür ediyorum Karabağ Savaşı her bir Türk için çok büyük bir tarihtir Bu tarihi biz Türk kardeşlerimizle birlikte aldık Hepinize bugünlerde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz Türkiye-Azerbaycan dostluğu tarihi bir dostluktur Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bütün dünya için büyük bir örnektir ” değerlendirmesinde bulundu “ŞUŞA EVİ İÇİN EN İDEAL YER TALAS’TIR”AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Şuşa Azerbaycan Evi’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi adına diğer şehirleri de örnek olmasını dilerken, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise şöyle konuştu: “Azerbaycan-Türkiye birlikteliği devletler nezdinde sağlandı ama halkları daha çok kaynaştırmamız elzem Dil birliği için de bu işbirliğini hızlandırmalıyız Yalçın başkana teşekkür ediyorum Hem başkan olarak hem de belediye olarak bu iş için en ideal yer Kayseri’de Talas’tır Burası da Kayseri’nin kültür başkentidir ”Konuşmaların ardından Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür plaketi verirken, daha sonra Şuşa Azerbaycan Evi’nin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı NAHÇİVAN DEVLET SANATÇILARI BÜYÜLEDİAçılışın ardından Nahçivan devlet sanatçılarından oluşan Devlet Filarmoni Orkestrası Şarkı ve Dans Topluluğu, Azerbaycan’a özgü şarkıları seslendirdi ve oyunlarını sergiledi Erciyes Kültür Merkezinde yaklaşık iki saat süren gösteri salonu dolduran vatandaşların uzun süre hafızalarından silinmeyecek düzeydeydi

YAŞAM 09.04.2024, 07:45
Kayseri Talas'ta kültür 'kardeş'liği

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yeni dönemin ilk tesisi olan Şuşa Azerbaycan Evi düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Açılışa Azerbaycan’dan üst düzey katılım olurken, törende konuşan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, 15 ülkede açılan Azerbaycan evlerinin içinde en anlamlısının Talas’ta olduğunu belirtirken, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Bu merkez için en ideal yer Talas’tır. Burası da Kayseri’nin kültür başkentidir.” dedi.

Azerbaycan’ın Kültür Başkenti Şuşa ile Kayseri'nin ‘kardeş şehir’ olmasından sonra başlayan ikili ilişkiler çerçevesinde, Talas’ın Yenidoğan Mahallesi’ndeki 20 bin metrekare alana sahip Azerbaycan Kardeşlik Parkı içerisinde yaptırılan Şuşa Azerbaycan Evi, önemli bir sembol oldu.

“ANLAMLI VE ÖZEL BİR SEMBOL”

Tören ilk olarak parkta bulanan Hocalı anıtına karanfiller konularak başladı. İki ülke milli marşlarının okunmasının ardından konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “2 Kasım 2022 tarihinde bu alanı Azerbaycan Kardeşlik Parkı olarak açmıştık. Aynı gün Şuşa Azerbaycan Evi’nin temelini atmıştık. İsa Bulağı’nın benzerini yaptığımız burada Hocalı Anıtını da buraya taşıyarak parkı önemli bir sembol haline getirdik. Şuşa Azerbaycan Evi’nde Azerbaycan kültürünü ve geleneğini yansıtan çok sayıda obje, fotoğraf ve eser bulunuyor. Mimarisini de Şuşa Kalesi’nden esinlenerek hayata geçirdik. Bu kıymetli materyalleri bize sağladıkları için Azerbaycan Diaspora Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Talas’a ve Kayseri’ye böyle anlamlı bir merkez kazandırdığımız için mutluyuz, gururluyuz. Hepimize hayırlı olsun. Kayseri ile Şuşa arasındaki kardeş şehir ilişkisinin en anlamlı ve özel yansımalarından biri olduğunu ifade etmek istiyorum. Emeği geçen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Şuşa Valiliği’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

Şuşa Azerbaycan Evi Proje Koordinatörü Necef Ganbarov, Azerbayvan ve Türkiye ilişkilerini sağlamlaştıracak olan bu projenin nice güzel kültürel projelere ev sahipliği yapacağını söyledi.

YALÇIN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Daha önce burada parkımızı açmıştık. Daha sonra anıtımız buraya taşınmıştı. O yıllarda anıtın açılışında da burada bulunmuştuk. Kayseri Büyükşehir Belediyemizin kardeş şehri olan Şuşamız ile bu projeyi hayata geçiriyoruz. Can Azerbaycan’ın şahsında burası tüm Türk Cumhuriyetlerimizin buluşma, kaynaşma yeri. Ramazan ayının bu güzel günlerinde sonuna yaklaşırken böyle anlamlı bir projeye imza atan Talasımızın değerli başkanına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“İKİ KARDEŞ ŞEHİRİN İLK PROJESİ”

Şuşa Valisi Aydın Kerimov, “Kardeş Türkiye’nin kadim tarihe sahip Kayseri şehrine böyle bir merkezin açılmasından dolayı teşekkür ediyorum. Azerbaycan ve Türkiye arasında dünyada benzeri olmayan kardeşlik ilişkileri var. Biz iki devlet bir milletiz. Bu büyük söz iki devletin vatandaşları için de bir örnektir. 44 gün devam eden şanlı zaferin ardından işgalden alınan Şuşa şehri ve kardeşimiz Türkiye’nin şehirleri ortaklık kurulması işine büyük önem veriliyor. Son 3 yılda Şuşa ile dünyanın belli ülkelerinin 9 şehri arasında kardeşlik ilişkileri kurulmuştur. Tesadüf değildir ki bunlardan iki tanesi Türkiye’nin şehri olan Kayseri ve Erzurum’dur. Bugün Azerbaycan Kardeşlik Parkı’nda açılışı yapılan Azerbaycan Şuşa Evi aynı dile ve medeniyete sahip olan bizlere daha fazla sarsılmaz güç vererek, iki kardeş şehir arasında ilk proje olarak da tarihe geçmektedir” şeklinde konuştu.

“ANLAMLI VE SİYASİ YÜKLÜ İLK EVİMİZ”

Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, “Güzel bir ramazan ayında güzel bir açılış için evimizden evimize geldik. Şuşa Azerbaycan’ın canıdır. Açılışını yaptığımız Azerbaycan Evi, devletimizin destek olduğu 29’uncu Azerbaycan Evi’dir. Ancak böyle anlamlı ve siyasi yüklü ilk evimizdir. Ben hem Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne hem de Talas Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Karabağ Savaşı her bir Türk için çok büyük bir tarihtir. Bu tarihi biz Türk kardeşlerimizle birlikte aldık. Hepinize bugünlerde bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Türkiye-Azerbaycan dostluğu tarihi bir dostluktur. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bütün dünya için büyük bir örnektir.” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞUŞA EVİ İÇİN EN İDEAL YER TALAS’TIR”

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, Şuşa Azerbaycan Evi’nin iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi adına diğer şehirleri de örnek olmasını dilerken, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise şöyle konuştu: “Azerbaycan-Türkiye birlikteliği devletler nezdinde sağlandı ama halkları daha çok kaynaştırmamız elzem. Dil birliği için de bu işbirliğini hızlandırmalıyız. Yalçın başkana teşekkür ediyorum. Hem başkan olarak hem de belediye olarak bu iş için en ideal yer Kayseri’de Talas’tır. Burası da Kayseri’nin kültür başkentidir.”

Konuşmaların ardından Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür plaketi verirken, daha sonra Şuşa Azerbaycan Evi’nin kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.

NAHÇİVAN DEVLET SANATÇILARI BÜYÜLEDİ

Açılışın ardından Nahçivan devlet sanatçılarından oluşan Devlet Filarmoni Orkestrası Şarkı ve Dans Topluluğu, Azerbaycan’a özgü şarkıları seslendirdi ve oyunlarını sergiledi. Erciyes Kültür Merkezinde yaklaşık iki saat süren gösteri salonu dolduran vatandaşların uzun süre hafızalarından silinmeyecek düzeydeydi.

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