Kayseri Talas'ta kitap sohbetleri tam gaz

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başlattığı ‘Gençlerle Kitap Sohbetleri’ kaldığı yerden devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her ay büyük ilgiyle takip edilen programda İtalo Calvino’nun ‘Görünmez Kentler’, Peyami Safa’nın ‘Fatih-Harbiye’, Ahmed Yüksel Özemre’nin ‘Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı’, Cemil Meriç’in ‘Bu Ülke’ ve Nazan Bekiroğlu’nun ‘İsimle Ateş Arasında’ ile Hilmi Yavuz’un ‘Edebiyatla Felsefe Arasında’ isimli eserleri ele alındı.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra eğitimci Mehmet Torun, eğitimci Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Kemaloğlu, ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen ve Talas İmar A.Ş. Genel Müdürü eğitimci Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı.

ALPER KEMALOĞLU’NA PROF. TEBRİĞİ

Programın girişinde bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, profesör unvanını alan Alper Kemaloğlu’nu tebrik ederek sözlerine başladı.

“BUGÜNE KADAR EPEY KİTAP TANIMIŞIZ”

Başkan Yalçın, “2022 yılında toplam 21 kitabı değerlendirdik. Bugüne kadar epey bir kitap tanımışız, dokunmuşuz. Hiçbiri sıradan kitaplar değil. Sizler Türkiye’nin hatta dünyanın idaresinde yıllar sonra söz sahibi olma iddiasındaki kardeşlerimizsiniz. Bu saatte başka alternatifler varken buraya gelerek bu kitaplarla tanışmayı tercih etmek olağanüstü bir şey. Bundan dolayı bir kez daha gözünüzden gönlünüzden öpüyor ve tebrik ediyorum.” dedi.

“ŞEHİRCİ OLARAK BEN DE İSTİFADE ETTİM”

Kitapta geçen konular üzerinde tahlillerin yapıldığı programda Başkan Yalçın daha sonra İtalo Calvino’nun ‘Görünmez Kentler’ isimli eserini değerlendirdi. Kitap yazarına ‘modern dünyanın masal anlatıcısı’ ifadesinin kullanıldığını belirten Başkan Yalçın, gezgin Marco Polo ve Tatar İmparatoru Kubilay Han arasında geçen olayların anlatıldığı kitaptan kendisinin de bir şehirci olarak yararlandığını söyledi.

Ardından Prof. Dr. Alper Kemaloğlu ‘Bu Ülke’, eğitimci Mehmet Karataş ‘Fatih-Harbiye’, Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen ‘İsimle Ateş Arasında’, eğitimci Uğur Baş ‘Üsküdar’da Bir Attar Dükkanı’ isimli kitapları anlatırken, eğitimci Mehmet Torun da ‘Edebiyatla Felsefe Arasında’ isimli kitabı tahlil etti.

Değerlendirmelerin ardından kura çekimi yapılarak programa katılan gençlere tahlili yapılan kitaplardan hediye edildi.