Kayseri Talas'ta kitap buluşması

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başlattığı ‘Gençlerle Kitap Sohbetleri’nde bu ay da yine 6 kitap birden değerlendirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Katılımın yoğun olduğu programda Haluk Dursun’un ‘Gençlerle Hayat Bilgisi’, Alev Alatlı’nın ‘Ben Böyle Düşünüyorum Demekle Olmuyor’, Romain Rollan’ın ‘Mahadma Gandhi’, Ali Şeriati’nin ‘Hac’, Beşir Ayvazoğlu’nun ‘Siretler ve Suretler’ ile Ahmet Şimşek’in ‘Tarih Ne İşe Yarar’ isimli eserleri ele alındı.

7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Başkan Yalçın’ın yanı sıra Eğitimci Yazar Mehmet Torun, Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, Erciyes Üniversitesi Plastik Cerrahi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Kemaloğlu, ERÜ Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen ve Talas İmar A.Ş. Genel Müdürü Eğitimci Yazar Uğur Baş konuşmacı olarak katıldı.Ayrıca “Aşk maviyi Sever “yazarı Beyhan Köseoğlu,Gazeteci Mehmet Uzel misafir olarak toplantıya katıldılar..

‘SİZLERLE SOHBETİ ÖZLEDİM’

Programın girişinde bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Sevdiğiniz şeyi özlediğinizde zaman bir türlü geçmez, ben de bu sohbetleri özledim. Buradaki herkes kitapları ve yazarları tanıma adına burada bulunuyor. Ülkemizin geleceğine yön verecek insanların bu gibi toplantılardan çıkacağına hiç şüphem yok. Bugün burada en azından kitaplar hakkında bir merak uyandırırsak güzel bir durum oluşacaktır.” dedi.

‘ÇÖZÜM ODAKLI OLUN, İNSANIN KIYMETİNİ BİLİN’

Kitapta geçen konular üzerinde tahlillerin yapıldığı programda Başkan Yalçın daha sonra Haluk Dursun’un ‘Gençlerle Hayat Bilgisi’ isimli eserini değerlendirdi. Kitap içerisinde yer alan başlıklar üzerinden değerlendirmeler yapan Başkan Yalçın, ‘Çözüm odaklı olun, insanın kıymetini bilin’ dedi. ‘Keşke 40 yıl önce bu kitabı bana tavsiye eden olsaydı’ ifadelerini kullanan Başkan Yalçın, kitapta insanın sohbet ettiği birilerinin olmasının, bilgisi olan bir yol göstericinin olmasının önemine vurgu yapıldığına değindi.

Ardından Doç. Dr. Alper Kemaloğlu ‘Ben Böyle Düşünüyorum Demekle Olmuyor’ isimli kitabı değerlendirirken Eğitimci Yazar Mehmet Karataş, ‘Hac’, Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen, ‘Mahadma Gandhi’, Eğitimci Yazar Uğur Baş, ‘Siretler ve Suretler’ isimli kitapları anlatırken Eğitimci Yazar Mehmet Torun da ‘Tarih Ne İşe Yarar’ isimli eseri tahlil etti.

Değerlendirmelerin ardından kura çekimi yapılarak incelenen kitaplar, programa katılan gençlere hediye edildi.