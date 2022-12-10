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Kayseri Talas'ta Karagöz heyecanı
YAŞAM 10.12.2022, 12:15
Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından düzenlenen ve aralık ayı boyunca devam edecek olan kültür-sanat etkinlikleri başlıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Programın ilk etkinliği büyük-küçük herkesin vazgeçilmezi arasında adını yazdıran Hacivat-Karagöz perde oyunu olacak.
10 Aralık Cumartesi ve 11 Aralık Pazar günleri Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek gösteri, çocuklara keyifli saatler yaşatacak.
Ücretsiz olarak sunulacak gösteriye vatandaşların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
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