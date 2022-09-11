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Kayseri Talas'ta kadınlara özel bağlama kursu
YAŞAM 11.09.2022, 11:30
Kayseri'nin Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen bağlama kursuna kayıtlar başladı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'ye bağlı Talas Musiki Cemiyeti’nin Ali Saip Paşa Caddesi girişinde bulunan kurs merkezinde verilecek bağlama kursuna sadece kadınlar katılabilecek.
Konuyla ilgili olarak başvuru yapmak ve bilgi almak isteyenler mesai saatleri dahilinde 0352 437 07 03 numaralı telefonu arayabilecek.
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