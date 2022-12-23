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Kayseri Talas'ta 'Genç' öğütler

YAŞAM 23.12.2022, 10:15
Kayseri Talas'ta 'Genç' öğütler

Kayseri'nin Talas Belediyesi etkinlikleri kapsamında şair yazar Prof. Dr. Nurullah Genç tarafından “Başarı Bedel İster” konulu bir konferans verildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Bu ay birbirinden özel programların düzenlendiği Kayseri'nin Talas Belediyesi kültür sanat faaliyetleri Nurullah Genç konferansıyla devam etti.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezinde gerçekleşen “Başarı Bedel İster” konulu konferans yoğun ilgi gördü. Salonun dolduğu konferansın açılışında konuşan Nurullah Genç, sözlerine programı düzenleyen Talas Belediyesine ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür ederek başladı.

“BEDELİNİ ÖDEDİKLERİNİZİN KIYMETİNİ ANLIYORSUNUZ”

Azimle çalışarak başarıya ulaşmanın ve kişisel gelişimin detaylarını anlatan Genç, “Acı çekenler hep kendilerini olgunlaştırmanın yollarını ararmış. İyice fark ettik ki acı gerçekten de insanı olgunlaştırıyor. Acıyı fazlısıyla çekince acı olmayan meselelere tahammülsüzlüğünüzün ne kadar yersiz olduğunu anlamaya başlıyorsunuz. Acı bir bedel ödemektir. O bedeli ödediğinizde bedel ödemeden sahip olduklarınızın kıymetini daha bir anlamaya başlıyorsunuz. Mesela sağlık hiçbir beden ödemeden Allah’ın bize verdiği büyük bir lütuf. Sağlığı kaybedince anlıyorsunuz o beden ödemeden aldığınızın ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini.” diye konuştu.

‘BAŞARI BEDEL İSTER’İN DOĞUŞU

Başarı Bedel İster konferanslarının doğuşuyla ilgili bilgiler veren Genç, “Benim aslında yıllar önce üniversitedeki derslerimden büyüye büyüye bu noktaya gelmiş bir konuşmanın adıdır. Çünkü metodoloji dersleri verirken, yönetim ve organizasyonu anlatırken, kitabın kapağını açarak anlatmayı benimsemediğimden, hayatın içinden örneklerle, bizim kıssalarımızla, masallarımızla, efsanelerimizle meseleyi izah etmeye çalışırım. Oradan doğup büyüdü ve bugüne geldi.” şeklinde konuştu.

Söyleşisinde zaman zaman kendi şiirlerini de okuyan Nurullah Genç, programda kendisinin şiirlerini okumak isteyenlere de mikrofon verdi.

TALAS BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Gecenin sonunda programı değerlendiren Ömer Çağlıişlek adlı genç, Talas Belediyesine teşekkür ederek, “Nurullah Genç hocamızı zaten severek takip ediyoruz. Buraya arkadaşlarımla geldik. Çok güzel ve yararlı bir söyleşiydi. İnşallah buradan öğrendiklerimizle hayatımıza devam ederiz.” dedi.

Samet Karabıyık isimle vatandaş da “Nurullah Genç hocamızı her şiiri ve kitabıyla ayrı ayrı dinleyen biriyim. Programı düzenleyenlerin emeğine sağlık.” ifadelerini kullandı.

Programa katılan vatandaşlardan Beren Yanarkaya ise, bu tür programların hem gençlerin hem de diğer insanların geleceğe bakışlarını değiştirmede etkili olduğunu söyledi.

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