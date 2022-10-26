Son Dakika

Kayseri Talas'ta festival başlıyor

YAŞAM 26.10.2022, 07:45
Kayseri Talas'ta festival başlıyor

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivali'ne sayılı günler kaldı. 28-29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Konserlerden gençlik buluşmalarına, açık oturum ve konferanslardan çocuk atölyelerine dolu dolu etkinliklerin yer alacağı Talas Festivaline bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 gün sürecek festival hakkında bilgiler verdi. Sözlerine “Şehirlerin imarı, şahısların ihyası ile kendini gösterir” diyerek başlayan Başkan Yalçın, Talas’ın kimliğinin de kültürel bir zenginlik olduğunu söyledi.

“NOSTALJİK HAYATLA MODERN HAYAT BİR ARADA”

Başkan Yalçın, Talas’ın üniversitelerin bulunduğu ilçe konumunda olmasından dolayı gençlerin ayrı bir önem verdiğini belirterek, “Talas, nostaljik hayatla modern hayatın bir arada yaşadığı bir ilçe. Bu ilçede yaşamaktan ve yaşayanlara hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu arada şehirlerin medeni kimliğini ortaya çıkaracak bir takım faaliyetler yapmak lazım. Biz de bugüne kadar konserler, etkinlikler düzenledik. Buna ilave olarak festival de yapalım dedik. Bunu da Cumhuriyet Bayramımızın önüne ve sonuna ekledik.” diye konuştu.

“DOLU DOLU TALAS FESTİVALİ”

Talas Festivalinin daha çok kültür ve sanat ağırlıklı olacağını ifade eden Başkan Yalçın, “Festivalimiz, 7/24 Kütüphanede ve Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Üç günde 15 etkinlik düzenlenecek. Bosna Kapıları Sergisi ile festivalimiz başlayacak. Bu sergi evladı fatihan olan Bosna’daki şehirlerin sembol kapılarının maketinin yer alacağı sergi olacak. İbrahim Sadri Şiir Gecesiyle son bulacak festivalde bu yıl kuruluşunun 99’uncusu kutlanacak Cumhuriyet Bayramına ne yapsak az. Ancak asıl hazırlıklarımızı 100. yıla saklıyoruz. Sanatçı topluluklarından İncesaz, Elif Buse Doğan konseri; gençlik buluşmaları, açık oturumlar, konferanslar, çocuk atölyeleri, Kaptan Bengü Çocuk Tiyatrosu, bilim insanları, gazeteciler, yazarlar ve sosyal medya fenomenleri gibi birçok özel isim festivali renklendirecek. Tufan Gündüz hocadan Erol Göka’ya, Selahattin Yusuf’tan İsmail Kılıçarslan, Tuba Kaplan, İrem Özdemir, Zana Öngenç ve Yunus Emre Özsaray’a kadar isimler bizlerle birlikte olacak.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, sözlerini “Kayserilileri, şehrimizde yaşayanları, bilhassa eğitim camiasında görevli öğretmeninden akademisyenine kadar herkesi Talas Festivalinden istifadeye davet ediyorum.” diyerek tamamladı.

Yorumlar (0)
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 23
2. Adana Demirspor 11 22
3. Trabzonspor 11 21
4. Başakşehir 10 20
5. Beşiktaş 11 19
6. Konyaspor 11 19
7. Kayserispor 11 19
8. Galatasaray 10 18
9. Gaziantep FK 10 15
10. Alanyaspor 11 13
11. Kasımpaşa 11 13
12. Karagümrük 10 12
13. Sivasspor 11 10
14. Antalyaspor 10 10
15. Hatayspor 10 10
16. Giresunspor 10 9
17. Ankaragücü 10 8
18. İstanbulspor 10 8
19. Ümraniye 10 3
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 21
2. Bodrumspor 10 18
3. Pendikspor 9 18
4. Keçiörengücü 10 18
5. Boluspor 9 16
6. Sakaryaspor 10 15
7. Rizespor 9 14
8. Samsunspor 10 14
9. Bandırmaspor 9 13
10. Manisa FK 9 13
11. Tuzlaspor 9 12
12. Altınordu 9 12
13. Adanaspor 10 11
14. Göztepe 9 11
15. Erzurumspor 9 10
16. Altay 10 8
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Ö.K Yeni Malatya 10 7
19. Denizlispor 10 2
Takımlar O P
1. Arsenal 11 28
2. M.City 11 26
3. Tottenham 12 23
4. Newcastle 12 21
5. Chelsea 11 21
6. M. United 11 20
7. Fulham 12 18
8. Liverpool 11 16
9. Brighton 11 15
10. West Ham United 12 14
11. Brentford 12 14
12. Everton 12 13
13. Crystal Palace 11 13
14. Bournemouth 12 13
15. Aston Villa 12 12
16. Southampton 12 12
17. Leicester City 12 11
18. Leeds United 11 9
19. Wolves 12 9
20. Nottingham Forest 12 9
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 31
2. Barcelona 11 28
3. Atletico Madrid 11 23
4. Real Sociedad 11 22
5. Real Betis 11 20
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Villarreal 11 18
8. Osasuna 11 17
9. Valencia 11 15
10. Rayo Vallecano 11 15
11. Real Valladolid 11 14
12. Mallorca 11 12
13. Celta Vigo 11 11
14. Espanyol 11 10
15. Almeria 11 10
16. Sevilla 11 10
17. Getafe 11 10
18. Girona 11 9
19. Cadiz 11 7
20. Elche 11 4