Kayseri Talas'ta festival başlıyor

Kayseri'nin Talas Belediyesi tarafından düzenlenen Talas Festivali'ne sayılı günler kaldı. 28-29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festival öncesi bir basın toplantısı düzenleyen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Konserlerden gençlik buluşmalarına, açık oturum ve konferanslardan çocuk atölyelerine dolu dolu etkinliklerin yer alacağı Talas Festivaline bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz.” dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 gün sürecek festival hakkında bilgiler verdi. Sözlerine “Şehirlerin imarı, şahısların ihyası ile kendini gösterir” diyerek başlayan Başkan Yalçın, Talas’ın kimliğinin de kültürel bir zenginlik olduğunu söyledi.

“NOSTALJİK HAYATLA MODERN HAYAT BİR ARADA”

Başkan Yalçın, Talas’ın üniversitelerin bulunduğu ilçe konumunda olmasından dolayı gençlerin ayrı bir önem verdiğini belirterek, “Talas, nostaljik hayatla modern hayatın bir arada yaşadığı bir ilçe. Bu ilçede yaşamaktan ve yaşayanlara hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bu arada şehirlerin medeni kimliğini ortaya çıkaracak bir takım faaliyetler yapmak lazım. Biz de bugüne kadar konserler, etkinlikler düzenledik. Buna ilave olarak festival de yapalım dedik. Bunu da Cumhuriyet Bayramımızın önüne ve sonuna ekledik.” diye konuştu.

“DOLU DOLU TALAS FESTİVALİ”

Talas Festivalinin daha çok kültür ve sanat ağırlıklı olacağını ifade eden Başkan Yalçın, “Festivalimiz, 7/24 Kütüphanede ve Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleşecek. Üç günde 15 etkinlik düzenlenecek. Bosna Kapıları Sergisi ile festivalimiz başlayacak. Bu sergi evladı fatihan olan Bosna’daki şehirlerin sembol kapılarının maketinin yer alacağı sergi olacak. İbrahim Sadri Şiir Gecesiyle son bulacak festivalde bu yıl kuruluşunun 99’uncusu kutlanacak Cumhuriyet Bayramına ne yapsak az. Ancak asıl hazırlıklarımızı 100. yıla saklıyoruz. Sanatçı topluluklarından İncesaz, Elif Buse Doğan konseri; gençlik buluşmaları, açık oturumlar, konferanslar, çocuk atölyeleri, Kaptan Bengü Çocuk Tiyatrosu, bilim insanları, gazeteciler, yazarlar ve sosyal medya fenomenleri gibi birçok özel isim festivali renklendirecek. Tufan Gündüz hocadan Erol Göka’ya, Selahattin Yusuf’tan İsmail Kılıçarslan, Tuba Kaplan, İrem Özdemir, Zana Öngenç ve Yunus Emre Özsaray’a kadar isimler bizlerle birlikte olacak.” şeklinde konuştu.

Başkan Yalçın, sözlerini “Kayserilileri, şehrimizde yaşayanları, bilhassa eğitim camiasında görevli öğretmeninden akademisyenine kadar herkesi Talas Festivalinden istifadeye davet ediyorum.” diyerek tamamladı.