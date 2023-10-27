Kayseri Talas'ta dolu dolu 100'üncü yıl etkinlikleri

Talas Belediyesi tarafından Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak planlanan ‘Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri’ büyük ses getirdi. Bu kapsamda açılıştan temel atmaya, şenlikten konser ve film gösterimlerine kadar 12 farklı program gerçekleştirilerek şehrin sosyo-ekonomik yapısına ve kültür sanat hayatına büyük katkı sağlandı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas’ta 100. Yıl etkinlikleri Kadınlar Matinesi ile başladı. Eşini kaybeden bir kadının hayata tutunmasını konu edinen ‘Nadide Hayat’ filmi, kadınlara ücretsiz olarak gösterildi. Büyük ilgi gören kadınlar matinesinin ikincisinde ise şehit Eren Bülbül’ün hayatını anlatan ‘Kesişme: Eren Bülbül’ filminin gösterimi yapıldı.

KAYSERİ’DE GÖRÜLMEMİŞ ÇOCUK ŞENLİĞİ

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri, eşi benzeri görülmemiş bir çocuk şenliğine sahne oldu. Yamaç Paraşütü İniş Alanında iki gün süren çocuk şenliğine on binler katıldı. TRT müzikallerinin yanı sıra çocuk oyunları, yarışmalar, robot teknolojileri, şişme oyun grupları gibi çok sayıda etkinliğin gerçekleştiği şenlikte, hem çocuklar hem de büyükler doyasıya eğlendi.

YAMAÇ PARAŞÜTÜNÜN ADRESİ ALİ DAĞI

Festival Talas 100. Yıl Etkinliklerinde bir sonraki organizasyon ise Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası mesafe yarışması oldu. Yurt içinden ve yurt dışından 150 sporcunun katılımıyla düzenlenen ve yaklaşık bir hafta süren etkinlik, kıyasıya çekişmeye sahne oldu. Yerli ve yabancı katılımcılar, organizasyon başarısına dikkat çekerken duygularını, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a özel teşekkürle ifade etti.

MEVLANA MEYDANINA 40 MİLYONLUK YATIRIM

Yenilenen yüzüyle Mevlana Mahalle Meydanı da Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında hizmete girdi. İçerisinde gençler, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar için ayrı ayrı faaliyet sahalarının bulunduğu 20 bin metrekarelik meydan için görkemli bir açılış töreni düzenlendi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yanı sıra şehir protokolünün katılımıyla düzenlenen Mevlana Mahalle Meydanı açılışında çocuklara yönelik boyama ve oyun etkinlikleri ile halk oyunları ve mini müzik dinletileri gerçekleştirildi.

MEVLANA MEYDANININ İLK ETKİNLİĞİ TÜRKÜ GECESİ

Hizmete girmesinden bir hafta sonra ise Mevlana Mahalle Meydanında Uğur Önür/Umut Sülünoğlu konseri vardı. Talaslıların karşısına çıkan Türk Halk Müziğinin sevilen ikilisi, yaklaşık 3 saat sahnede kalarak amfi tiyatroyu dolduran binlerce kişiye unutulmaz bir akşam yaşattı.

MİLLET BAHÇESİNE İLK HARÇ KONDU

Festival Talas 100. Yıl Etkinliklerine damga vuran bir başka program ise Millet Bahçesi temel atma töreni oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanı sıra şehir protokolünün katılımıyla gerçekleşen temel atma töreninde 100 bin metrekare büyüklüğündeki millet bahçesine ilk harç kondu. Talas’ın sosyo-kültürel yapısına büyük değer katacak Talas Millet Bahçesi’nde kültür merkezinden kütüphaneye, spor tesislerinden yeme içme mekanlarına kadar birçok bölüm yer alacak.

ZAFER BAYRAMI’NA ANLAMLI KUTLAMA

Zafer Bayramı Etkinlikleri kapsamında Antakya Medeniyetler Korosu muhteşem bir konser verdi. 6 Şubat depremi sonrasında ilk kez Kayseri’ye gelen koro, depremde tüm hayatını kaybedenlerin ve 7 üyesinin anısına yurdun dört bir yanından türküler, ilahiler ve kasideler seslendirdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı anısına ayrıca Talas Model Uçak Kulübü üyelerinin gösterisi de ilgiyle izlendi.

KIŞA HAZIRLIK GÜNLERİ NOSTALJİ YAŞATTI

Eylül aşı başında düzenlenen kışa hazırlık günleri ise vatandaşlara hem nostalji yaşattı hem de salçadan turşuya, makarnadan reçele kadar birçok kışlık ürünün yapılmasına imkan sağladı.

Alana gelen vatandaşlara birçok hizmetin sunulduğu organizasyonda ücretsiz domates çekme işleminin yanında salça kazanı, tuz, bulaşık deterjanı ve bulaşık süngeri de Talas Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verildi.

NELER ÇEKTİM NELER?

Kayseri’nin duayen gazetecilerinden Oktay Ensari’nin fotoğraflarından oluşan ‘Neler Çektim Neler?’ fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Turgut Özal, Süleyman Demirel, Necmettin Erbakan, Alpaslan Türkeş ve Bülent Ecevit gibi bir döneme damgasını vurmuş siyasetçilerin yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli gibi yakın dönemimizin önemli simalarının Kayseri’de çekilen fotoğraflarının bulunduğu sergi, Talas’ın tarihi Gölbaşı Meydanı’nda 1 hafta süreyle gezildi. Sergide ayrıca Kayseri’nin yerel siyasetçilerinin dikkat çeken fotoğrafları da yer aldı.

ÜNLÜ İSİMLERLE SÖYLEŞİ GÜNLERİ

100. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen bir diğer program ise söyleşi günleri oldu.

Prof. Dr. Vahdettin Engin ve Tarihçi Yazar Emel Engin’in programıyla başlayan etkinlik kapsamında öğrencilere milli mücadele döneminden kesitler sunuldu.

MAVİ YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN YARIŞTILAR

Festival Talas 100. Yıl Etkinliklerinin bir diğer dikkat çeken programı ise liseler arası çevre bilgi yarışması oldu.

12 okulun katılımıyla başlayan yarışmanın finalinde üç okul zirve için mücadele etti. Çevreye dair 20 sorunun sorulduğu yarışmada birinciliği Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi elde etti. Yarışmada dereceye giren okul ve öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

BENZERSİZ ESPOR ARENA VE İNOVASYON MERKEZİ

Türkiye’de tek sabit arenalı Espor ve İnovasyon Merkezi hizmete girdi. Kayseri’nin ilk ve tek lisanslı espor kulübü olan Talasgücü Belediyespor’a çok yakıştı.

2 kattan oluşan ve toplamda 850 metrekare alanı bulunan merkezde müsabaka oynanacak dev arena, 100 kişilik tribün, 3 youtuber odası, koç odası, green box odası ve oyuncu bankoları yer alıyor.

Nitelikli tekno girişim ortamı oluşturmak amacıyla kurulan inovasyon merkezinde ise robotik kodlama, arduino, 3D tasarım ve modelleme atölyeleri bulunuyor.

“100. YIL COŞKUSUNU YAŞAMAK VE YAŞATMAK ARZUSUNDAYIZ”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, insana değer veren, hayatı kolaylaştıran hizmet ve yatırımlara imza attıklarını dile getirerek, “Cumhuriyetimizin 100. yılını yaşıyoruz. Bu hepimiz için gurur kaynağı. 100. yılı anlamlandırmak ve taçlandırmak amacıyla bir dizi etkinlik ve açılış programı planladık. Bunları gün gün hayata geçirdik. Bu kapsamda hem önemli tesis ve yatırımları hizmete sunarak hem de birbirinden anlamlı kültür-sanat etkinlikleri düzenleyerek cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır işlere imza attık” dedi.