Kayseri Talas'ta çocuklara ara tatil hediyesi

Kayseri Talas Belediyesi, ara tatil dönemi için de birbirinden özel programlar düzenledi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Festival Talas 100. Yıl Etkinlikleri kapsamındaki gösteriler ara tatilin ilk günü olan yarın başlayacak. TRT Çocuk’ta yayınlanan ve çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlenen çizgi film Rafadan Tayfa’nın sahne gösterisi ve konseri çocuklara keyifli anlar yaşatacak. Cumartesi günü iki seans halinde gerçekleşecek olan program, 13.00 ve 16.00 saatlerinde başlayacak.

Bir diğer programda ise çocuklara yönelik illüzyon gösterileriyle tanınan Enver Ertaş, 13 Kasım Pazartesi günü saat 13.00 ve 16.00’da sahne alacak. Tatilin son programında ise Türk geleneksel sahne oyunları olan Orta Oyunu, Meddah ve Karagöz ile Hacivat, Hayal Sahnesi Müzikli Çocuk Gösterisi adıyla saat 13.00 ve 16.00’da başlayacak.

Ücretsiz olarak izlenebilecek her üç etkinlik de Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek.