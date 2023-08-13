Kayseri Talas'ta Antika Pazarı kuruluyor

Kayseri'nin Talas Belediyesi’nin düzenlediği Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ayın ikinci Pazar günü vatandaşların yoğun ilgisiyle kurulan ‘Antika Pazarı’ bugün vatandaşlarla buluşmaya hazırlanıyor .

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyonun, vatandaşların heyecanlı bekleyişi sürüyor.

Kayseri’nin ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen antikacılarla antikaseverlerin buluşma mekanı olan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunuluyor.