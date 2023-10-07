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Kayseri Talas'ta Antika Pazarı kapılarını yarın açıyor
YAŞAM 07.10.2023, 10:15
Kayseri Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’ ara vermeden devam ediyor.
Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesinde Talas Belediyesi tarafından 'Harman Meydanı’nda Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, yarın yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak.
Harman Mahalle Meydanı’nda kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.
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|7
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|7
|11
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|10
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|9
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|7
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|1
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|7
|11
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|8
|10
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|7
|9
|12. Sakaryaspor
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|6
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|7
|6
|15. Giresunspor
|7
|5
|16. Altay
|7
|5
|17. Tuzlaspor
|7
|4
|18. Ümraniye
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|7
|18
|2. Tottenham
|7
|17
|3. Arsenal
|7
|17
|4. Liverpool
|7
|16
|5. Aston Villa
|7
|15
|6. Brighton
|7
|15
|7. West Ham United
|7
|13
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|7
|12
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Chelsea
|7
|8
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|7
|8
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|7
|8
|14. Brentford
|7
|7
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|7
|7
|16. Everton
|7
|4
|17. Luton Town
|7
|4
|18. Burnley
|7
|4
|19. Bournemouth
|7
|3
|20. Sheffield United
|7
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|21
|2. Barcelona
|8
|20
|3. Girona
|8
|19
|4. Athletic Bilbao
|9
|17
|5. Atletico Madrid
|7
|16
|6. Real Sociedad
|8
|15
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Rayo Vallecano
|8
|12
|9. Osasuna
|8
|10
|10. Valencia
|8
|10
|11. Getafe
|8
|9
|12. Cadiz
|8
|9
|13. Villarreal
|8
|8
|14. Las Palmas
|8
|8
|15. Sevilla
|7
|7
|16. Mallorca
|8
|7
|17. Deportivo Alaves
|8
|7
|18. Celta Vigo
|8
|5
|19. Granada
|8
|5
|20. Almeria
|9
|3
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