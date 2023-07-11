Son Dakika

Kayseri Talas'ta Antika Pazarı iki güne çıkıyor

YAŞAM 11.07.2023, 09:15
Kayseri Talas'ta Antika Pazarı iki güne çıkıyor

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas’ın klasikleri arasına giren ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’nın ayda iki gün olacağı müjdesini verdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla her ayın ikinci pazarı kurulması geleneksel hale gelen organizasyon, hafta sonu da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olan pazarı gezen Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaş ve esnafla sohbet etti.

ZEKİ MÜREN’İN ‘YARİM İSTANBULU MESKEN Mİ TUTTUN’ PLAĞINI ALDI

Pazarda alışveriş de yapan Başkan Yalçın, esnaftan gelen pazarın ayda ikiz kez kurulması yönündeki talebini olumlu karşıladıklarını belirterek, “Talas Antika Pazarı koleksiyonerler ile antikaseverlerin buluştuğu bir alan. Üç yıldan beri her ayın ikinci hafta sonu burada hizmette. Bugün 45’in üzerinde esnaf tezgah açtı. Her geçen gün bu sayı artıyor. Esnafımızla görüştüğümüzde bilhassa hanımefendilerimizle ayda iki kez olmasını arzu ettiler. Bu konuda talimat verdim. Gelmek isteyen esnafımız her ayın ikinci ve dördüncü pazarı burada tezgahını açabilirler. Ben de bugün kitaptan objeye çok farklı eserler gördüm. Özellikle Zeki Müren’in Kayseri türküsünü söylediği Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun türküsünün olduğu plağı satın aldım. Uzun zamandır görememiştim benim için de iyi oldu.” dedi.

KONYA’DAN GELDİ PAZARA ‘MUHTEŞEM’ DEDİ

Antika Pazarı’na Konya’dan gelen bir antikasever olan Metin Yağız da, “Konya’da antikacıyız. Daha çok mezat salonu işletiyoruz. Birçok yerin pazarını geziyoruz. Kayseri’yi de görmek istedik geldik. Böyle esnafına sahip çıkan bir belediye başkanı görünce bizzat görüp tebrik etmek istedim. Güzel bir şey. Hoşuma gitti. Bizim isteğimiz de böyle bir yer. Esnaf arkadaşlar da çok anlayışlı, ilgileniyorlar. Manzara olarak muhteşem bir alan.” diye konuştu.   

ESNAFTAN YALÇIN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Pazarda tezgah açan Mustafa Deliktaş isimli esnaf ise, “Öncelikle sayın başkanımızın böyle bir faaliyet düzenlenmesi gerçekten takdire şayan. Talas ve Kayseri halkı için de değişik bir ortam oldu. Çok güzel bir pazar, ilgi görüyor. Müşterilerimizden memnunuz. Başkanımıza böyle bir düşünce için çok teşekkür ediyorum. Gayet güzel. Her şey almak satmak değil. Burada yaz ortamında en azından güzel bir gezi oluyor. Eski eşyaları görüyoruz alıyoruz satıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen antikacılarla antikaseverlerin buluşma mekanı olan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunuldu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 88
2. Fenerbahçe 36 80
3. Beşiktaş 36 78
4. A.Demirspor 36 69
5. Başakşehir 36 62
6. Trabzonspor 36 57
7. Karagümrük 36 51
8. Konyaspor 36 51
9. Kayserispor 36 47
10. Kasımpaşa 36 43
11. Ankaragücü 36 42
12. İstanbulspor 36 41
13. Antalyaspor 36 41
14. Sivasspor 36 41
15. Alanyaspor 36 41
16. Giresunspor 36 40
17. Ümraniye 36 30
18. Gaziantep FK 36 25
19. Hatayspor 36 23
Takımlar O P
1. Samsunspor 36 78
2. Rizespor 36 68
3. Pendikspor 36 67
4. Bodrumspor 36 62
5. Sakaryaspor 36 62
6. Eyüpspor 36 62
7. Göztepe 36 60
8. Manisa FK 36 56
9. Keçiörengücü 36 56
10. Bandırmaspor 36 55
11. Boluspor 36 52
12. Altay 36 40
13. Erzurumspor 36 39
14. Tuzlaspor 36 38
15. Gençlerbirliği 36 38
16. Altınordu 36 35
17. Adanaspor 36 25
18. Denizlispor 36 23
19. Yeni Malatyaspor 36 16
Takımlar O P
1. M.City 38 89
2. Arsenal 38 84
3. M. United 38 75
4. Newcastle 38 71
5. Liverpool 38 67
6. Brighton 38 62
7. Aston Villa 38 61
8. Tottenham 38 60
9. Brentford 38 59
10. Fulham 38 52
11. Crystal Palace 38 45
12. Chelsea 38 44
13. Wolves 38 41
14. West Ham United 38 40
15. Bournemouth 38 39
16. Nottingham Forest 38 38
17. Everton 38 36
18. Leicester City 38 34
19. Leeds United 38 31
20. Southampton 38 25
Takımlar O P
1. Barcelona 38 88
2. Real Madrid 38 78
3. Atletico Madrid 38 77
4. Real Sociedad 38 71
5. Villarreal 38 64
6. Real Betis 38 60
7. Osasuna 38 53
8. Athletic Bilbao 38 51
9. Mallorca 38 50
10. Girona 38 49
11. Rayo Vallecano 38 49
12. Sevilla 38 49
13. Celta Vigo 38 43
14. Cadiz 38 42
15. Getafe 38 42
16. Valencia 38 42
17. Almeria 38 41
18. Real Valladolid 38 40
19. Espanyol 38 37
20. Elche 38 25