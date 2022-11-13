Kayseri Talas'ta antika günü

Kayseri'nin Talas ilçesinde hayata geçirildiği 2019 yılından bu yana vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan ‘Antika Pazarı’ hız kesmeden devam ediyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her ayın 2'nci pazar günü gerçekleşen ve Kayseri'nin Talas’ ilçesinin klasikleri arasına giren organizasyon, Bugün birbirinden değerli ürünleriyle antikaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

‘Harman Meydanında Tarihe Yolculuk’ sloganıyla kurulan ve ilçenin vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran Pazar, her ay olduğu gibi yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak.

Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.