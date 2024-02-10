Kayseri Talas'ta akşam oturması

Kayseri Talas Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Talas Belediye Başkan Adayı Mustafa Yalçın, seçim çalışmalarını hızla sürdürüyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Yenidoğan Mahallesindeki Birkent Apartmanı A Blok sakinleriyle akşam oturmasında buluştu. Başkan Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, MHP İlçe Başkanı Kayhan Saraç ve partililerle geldiği apartmana sakinleri tarafından karşılandı.

Büyük küçük her yaştan vatandaşın sevgiyle karşıladığı Başkan Yalçın, toplantıya katılanlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Yaklaşık iki saat süren sohbet havasındaki toplantıda Başkan Yalçın, Talas’ta 5 yılda yaptıkları çalışmaları anlatırken, yapacakları projeleri de açıkladı.

Program bina sakinleriyle çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.