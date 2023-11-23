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Kayseri Talas nikahta rekora koşuyor

YAŞAM 23.11.2023, 09:45
Kayseri Talas nikahta rekora koşuyor

Kayseri Talas Belediyesi'nde 2023 yılı başından bugüne kadar bin 552 nikah akdi gerçekleştirildi. Nikah sayısında daha şimdiden bir önceki yıla göre önemli bir artış gözlemlenirken belediye tarafından “Bir yastıkta” temasıyla verilen nikah hediyeleri de çiftlerin mutluluk anısı olmaya devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesinde 2023 yılında çiftlerin en çok tercih ettikleri aylar mayıstan itibaren yaz ayları olurken, 302 ile en çok nikâh temmuz ayında kıyıldı.

En az nikâh kıyılan ay, 37 nikah ile kışın yoğun yaşandığı Ocak ayı olurken onu Şubat ayı izledi.

2023 yılı, kıyılan nikâh sayısında bir önceki yılı şimdiden geçti. Buna göre 2022 yılında toplam bin 387 çift evliliğe ilk adımı atmışken bu rakam, 2023 yılında bin 552 oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gerçekleştirilen nikahların 48’ine katılarak çiftlerin heyecanına ortak oldu.

2023 yılında çiftlerin en çok tercih ettikleri aylar Mayıs’tan itibaren yaz ayları olurken, 302 ile en çok nikâh Temmuz ayında kıyıldı.

En az nikâh kıyılan ay, 37 nikah ile kışın yoğun yaşandığı Ocak ayı olurken onu Şubat ayı izledi.

2023 yılı, kıyılan nikâh sayısında bir önceki yılı şimdiden geçti. Buna göre 2022 yılında toplam bin 387 çift evliliğe ilk adımı atmışken bu rakam, 2023 yılında bin 552 oldu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da gerçekleştirilen nikahların 48’ine katılarak çiftlerin heyecanına ortak oldu.

DEPREMZEDELERE ÜCRETSİZ

Nikah işlemlerinde dikkat çeken bir başka konu ise depremzedelerin Talas Belediye Meclisi kararı ile nikahlarının ücretsiz kıyılması oldu. Şimdiye kadar Talas’ta 27 depremzede çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Bu çiftlere ücretiz nikahın yanı sıra maddi ve manevi destek de sağlandı.

TALAS’TAN ÇİFTLERE “BİR YASTIKTA KOCAYIN” HEDİYESİ

Öte yandan Talas Belediyesi tarafından başlatılan “Bir yastıkta” temalı nikah hediyeleri de dünya evine giren çiftlere hediye edilmeye devam ediyor. Günün hatırası olarak takdim edilen hediyeler arasında; çiftlerin nikah defterini imzaladıkları kalem ile üzerinde ‘bir yastıkta’ ifadesi bulunan mini yastık ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın tebrik mesajı bulunuyor.

Başkan Yalçın’ın imzasını taşıyan mesajda “Sevgili kardeşlerim, bu kalemle hayatınızın en önemli sözleşmesini imzalarken yaşadığınız mutluluğun bir ömür boyu sürmesi dileğiyle tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum.” ifadelerine yer veriliyor.

TALAS’TA RESMİ TATİLLER, NİKAH SEVİNCİNE ENGEL DEĞİL

Diğer yandan Talas Belediyesi, 2022 yılında başlattığı uygulama ile bayram ve dini günler gibi resmi tatil günlerinde nikah akdi gerçekleştiriyor.

Böylece, dünya evine girmek isteye çiftler özel günlerde de evliliğe giden yolda ilk imzayı atabiliyor. Bu kapsamda belediyeye başvuran 40 çift, resmi ve dini tatil günlerinde evliliklerini gerçekleştirebildi.

Nikah işlemlerinde dikkat çeken bir başka konu ise depremzedelerin Talas Belediye Meclisi kararı ile nikahlarının ücretsiz kıyılması oldu. Şimdiye kadar Talas’ta 27 depremzede çiftin nikah akdi gerçekleştirildi. Bu çiftlere ücretiz nikahın yanı sıra maddi ve manevi destek de sağlandı.

TALAS’TAN ÇİFTLERE “BİR YASTIKTA KOCAYIN” HEDİYESİ

Öte yandan Talas Belediyesi tarafından başlatılan “Bir yastıkta” temalı nikah hediyeleri de dünya evine giren çiftlere hediye edilmeye devam ediyor. Günün hatırası olarak takdim edilen hediyeler arasında; çiftlerin nikah defterini imzaladıkları kalem ile üzerinde ‘bir yastıkta’ ifadesi bulunan mini yastık ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın tebrik mesajı bulunuyor.

Başkan Yalçın’ın imzasını taşıyan mesajda “Sevgili kardeşlerim, bu kalemle hayatınızın en önemli sözleşmesini imzalarken yaşadığınız mutluluğun bir ömür boyu sürmesi dileğiyle tebrik ediyor, iki cihan saadeti diliyorum.” ifadelerine yer veriliyor.

TALAS’TA RESMİ TATİLLER, NİKAH SEVİNCİNE ENGEL DEĞİL

Diğer yandan Talas Belediyesi, 2022 yılında başlattığı uygulama ile bayram ve dini günler gibi resmi tatil günlerinde nikah akdi gerçekleştiriyor.

Böylece, dünya evine girmek isteye çiftler özel günlerde de evliliğe giden yolda ilk imzayı atabiliyor. Bu kapsamda belediyeye başvuran 40 çift, resmi ve dini tatil günlerinde evliliklerini gerçekleştirebildi.

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