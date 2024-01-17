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Kayseri Talas'ın Tıpkıbasım Kur'an sergisine yoğun ilgi

YAŞAM 17.01.2024, 08:45
Kayseri Talas'ın Tıpkıbasım Kur'an sergisine yoğun ilgi

Kayser Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan ‘Tıpkıbasım Mushaflar ve Kur’an-ı Kerim Sergisi’ üç ayların başlamasıyla birlikte ziyaretçi yoğunluğu yaşıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Talas Belediyesi tarafından Tablakaya Mahallesi’ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi’nde yer alan sergide Hz. Osman'ın okurken şehit edildiği mushafın tıpkıbasımı başta olmak üzere Şeyh Hamdullah Efendi’nin II. Bayezid dönemine ait 1499’da istinsah ettiği eseri bulunuyor. Ayrıca Ahmet Karahisari'nin Kanunî Sultan Süleyman'ın talebi üzerine ilk 220 sayfasını yazdığı ve daha sonra öğrencisi Hasan Çelebi'nin 1584-87 yıllarında tamamladığı Kur'an'ı Kerim gibi birbirinden kıymetli birçok eserlerin tıpkıbasımları sergileniyor. Diğer yandan, hat sanatında kullanılan tarihi araç gereçler de sergide yer alan ürünler arasında.

TEKNOLOJİYLE İÇ İÇE

İçerisinde birçok bölümün bulunduğu sergi, yazma eserlerin tıpkıbasımlarının yanında teknolojik donatılarıyla da ziyaret edenlerin beğenisini topluyor. 3 bölümden oluşan serginin ilk bölümünde hat sanatının gelişimi anlatılırken ikinci bölümde Kur’an-ı Kerimlerin tıpkıbasımları yer alıyor. Üçüncü bölümde ise artırılmış gerçeklik ile Kur’an-ı Kerim’de geçen olaylar üç boyutlu olarak gösteriliyor.

Sergiyi gezmek isteyenler, pazartesi hariç haftanın 6 günü 10.00 ve 17.00 saatleri arası ziyaret edebilir.

VATANDAŞLARDAN SERGİYE TAM NOT

Sergiye gelen ziyaretçiler, güzel ve farklı bir sergi olduğunu belirterek, çok önemli eserleri burada görme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Serginin her yönüyle dikkat çektiğini kaydeden ziyaretçiler, özellikle surelerde geçen olayların 3 boyutlu olarak gösterilmesinin çok etkileyici olduğunu dile getirdi. Böyle bir serginin insanlığın hizmetine sunulmasından mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar Başkan Yalçın’a teşekkür etti

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