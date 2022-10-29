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Kayseri Talas Festivali renkli başladı

YAŞAM 29.10.2022, 11:45
Kayseri Talas Festivali renkli başladı

Talas Belediyesi tarafından kültür ve sanat ağırlıklı düzenlenen Talas Festivali başladı. 28-29-30 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek festivalin açılış kurdelesini Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ olan Bosna Hersek’in Kalesija Belediyesi Başkanı Sead Dzafic, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve diğer şehir protokolü kesti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleşen Talas Festivali'nde ilk olarak Balkan Barış ve Dostluk Kapılarında Buluşalım Projesi kapsamında “Bosna Kapılarını Açın” sergisi açıldı. Törende konuşan İzmir Balkan Boşnak Kültürü Derneği Uluslararası Balkan Kooperatifi Başkanı Hamza Yavuz, festival kapsamındaki Bosna kapıları sergisinin bütün kapıların barış ve dostluğa açılması için hazırlandığını söyledi.

“BELEDİYELERİ BELEDİYE YAPAN KADİM DEĞERLERİDİR”

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçtiğimiz mayıs ayında Bosna Hersek’in Kalesija Belediyesi ile ‘Kardeş Şehir’ kapsamında görüşmelere başladıklarını hatırlatarak, “O günden bu yana kardeş belediyeler olarak projelere başladık. Hamza Bey, Bosna Kapıları Sergisini bize iletince biz de memnuniyetle yapalım dedik. Şehirlerin imarı, şahısların ihyası ile kendini gösterir. Belediyeleri belediye yapan kadim değerleridir. Talas’ın da kültürel zengin bir kimliğini bulunuyor. Bunu Talas Festivali kapsamında hazırlayıp 3 gün boyunca tanıtalım dedik.” dedi.

“BOSNA KAPILARIYLA BİZİ DAHA YAKINDA TANIYACAKSINIZ”

Saray Bosna Kültür Akademisi Başkanı Prof. Dr. Sahudin Koçar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a kendilerini kabul ettikleri için teşekkür ederken, “Bizleri içten karşıladınız. İki üniversite arasında kuracağımız bağ için Erciyes Üniversitesi Rektörümüze de teşekkür ediyorum. Burada sergilenin minyatür Bosna kapıları üzerinden Bosna Hersek’i daha yakından tanıma fırsatı bulunacak.” diye konuştu.

“TALAS İLE KARDEŞ ŞEHİR EN ÖNEMLİ İŞ”

Kardeş Şehir Kalesija Belediye Başkanı Sead Dzafic, sıcak karşılamadan dolayı herkese teşekkür ederken, “En önemli işlerden biri olarak Talas ile kardeş şehir protokolünü imzalamayı görüyorum. Özellikle Mustafa Yalçın kardeşime çok teşekkür ediyorum. Sadece şehirleşmeyle ilgili değil, eğitim, spor, gençlik gibi alanlarda işbirliği yapacağız. Hepinizi Bosna Hersek’e davet ediyorum. Biz 3 milyonluk bir ülkeyiz. 38 bin nüfuslu Kalesija ise ilk bağımsızlığını kazanan yerleşim yerlerinden. Biz Türkiye ile Bosnak Hersek arasında yatırım ve desteklerin artarak devam etmesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kültürel ve sosyal faaliyetlerin yanı sıra iki üniversite arasında bilim ve teknolojik olarak da kardeş üniversite olarak çalışacaklarını kaydederek, “Gerek Avrupa Birliği, gerekse diğer projelerde önemli çalışmalar yapacağız.” dedi.

TALAS VE KALESİJA BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, festival kapsamında Bosna Kapıları Sergisinin açılışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti anlatarak, “Bosna Hersek, tüm Türklerin kalbinde bir sevdadır. Bugün Kayseri’ye hangi kapıyı çalarsanız çalın Bosnalı kardeşlerimizi bağırlarına basarlar. Aynı şey Bosna Hersek için de geçerli. Dünyada birbirini bu kadar seven iki millet var mıdır bilemiyorum. Talas Belediyesi ve Kalesija Belediyesi başkanlarımıza kalplere tercüman oldukları için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın yanı sıra, meclis üyeleri ile Bosna Hersek’ten gelen heyet ve diğer protokolle birlikte Bosna Kapıları Sergisinin açılış kurdelesi kesildi. Bosna Hersek'in şehirlerini temsil eden 60’a yakın minyatür kapının yer aldığı sergi üç gün boyunca misafirlere açık olacak.

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