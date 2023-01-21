Kayseri Talas boyut atladı

Talas Belediyesi, Tuna Life Alışveriş Merkezi’ne (AVM) kurduğu özel sergi alanıyla tarihi Ali Saip Paşa (Osmanlı Kültür Sanat Sokağı) Caddesini tanıtıyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

AVM’nin alt katında kurulan, üç boyutlu sokak görseli şeklinde oluşturulan standa gelen vatandaşlar, sokağı ayrıntılı olarak incelerken uzman personeller tarafından da detaylı bilgi alabiliyor. Ayrıca standı ziyarete gelenlere bilgilendirme broşürleri ve puzzle hediye ediliyor.

Hatıra fotoğrafı çektirmek için de uygun ortam sağlayan tanıtım standı, 24 Ocak 2023 tarihine kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

“HARİKA OLMUŞ!”

Standı ziyaret ederek sokak maketini inceleyen vatandaşlar, çok güzel bir proje olduğunu ifade ederek Talas’ın ve tarihi mekanlarının tanıtımında önemli bir adım olduğunu dile getirdi.