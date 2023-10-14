Kayseri Talas Belediyesi'nden bağlama kursu

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından üç yıl önce hizmete sunulan Talas Musiki Cemiyeti’nde gençler ve yetişkinler için açılan bağlama kursuna kayıtlar devam ediyor.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas’ın tarihi yerlerinden Kiçiköy Mahallesi Ali Saip Paşa Caddesindeki Talas Musiki Cemiyeti’nde verilecek bağlama kursuna 11 yaş üzeri herkes kayıt yaptırabilecek.

KADINLARA ÖZEL SAATLER

İki grup halinde düzenlenecek kursun kadınlara yönelik kısmı hafta içi 13.30-16.00 saatleri arasında olacak.

Hafta sonu grubu ise 09.00-16.00 saatleri arasında eğitim alacak.

Kursa kayıt yaptırmak veya bilgi almak isteyenler mesai saatleri içerisinde 0352 437 07 03 numaralı telefonu arayabilir.