Kayseri Talas baharda farklı bir Millet Bahçesi açacak

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Talas Millet Bahçesi ile ilgili “Talasımız için müthiş bir kazanım olacak. Baharda 100 bin metrekarelik alanda çok farklı bir mekan bizi bekliyor olacak.” dedi.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yapım çalışmaları devam eden Talas Millet Bahçesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan yardımcıları ve ilgili müdürlerin de bulunduğu incelemede Başkan Yalçın, alana dikilecek ağaç ve bitki türlerini inceledi.

Süs bitkileri ve ağaçlar hakkında tek tek bilgi alan Başkan Yalçın burada yaptığı kısa değerlendirmede, “Birkaç yıl önce başladığımız bu yolculukta, bu başarı hikayesinde şimdi sona gelmek üzereyiz.” diye konuştu.

“TALAS İÇİN MÜTHİŞ BİR KAZANIM OLACAK”

Başkan Yalçın çalışmalarla ilgili bilgiler vererek, “Burada en önemli bölüm 80 bin metrekarelik alanda ağaçlandırma ve peyzajdır. Buradaki peyzajı çok önemsiyoruz. Çünkü Talasımız çok kalabalık bir nüfusa sahip. Bilim insanlarının verilerine göre uygun bitkiyi seçersek ki seçtik, bunlar sayesinde bir gündeki karbon monoksit ve sera gazını bir gecede oksijene çevirecek bir sistem kurmuş olacağız. Bu alanda 96 türden oluşan 2 bin ağaç ve 15 bin kök bitkiyle bunu gerçekleştireceğiz. Ama en önemlisi Talasımızın 100 bin metrekarelik alanda bir millet bahçesine kavuşmasıdır. Bu 80 bin metrekarenin doğrudan yeşil alandan oluşması ve 20 bin metrekarenin de 4 okuldan meydana gelmesi hem Kayserimizin hem de Talasımız için iyi bir kazanım olacağını tekrarlıyorum. Emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu ağaçları Türkiye’nin dört bir yanından getirdiler. Şimdi ise uygulamak üzere hazırlık yapıyoruz. Baharda 100 bin metrekarelik alanda çok farklı bir mekan bizi bekliyor olacak. Şimdiden Talasımıza hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.