Kayseri Talas antikaya doydu

Kayseri'nin Talas ilçesinin klasikleri listesine adını yazdıran ve her ay vatandaşlardan yoğun ilgi gören ‘Antika Pazarı’ dolu dolu ve hız kesmeden devam ediyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Her ayın 2. pazarı kurulması geleneksel hale gelen ve “Harman Meydanında Tarihe Yolculuk” sloganıyla her ay antikaseverlerin uğrak noktası olan organizasyon, bugün yine antika satıcılarıyla tarihi eşya meraklılarının buluşmasına sahne olacak.

Harman Mahalle Meydanında kurulan pazarda tarihi ev eşyalarından radyo, gramofon ve plaklara, antika para ve pullardan tesbih, halı ve kilimlere kadar birçok değerli ürün antika meraklılarının beğenisine sunulacak.