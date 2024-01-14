Son Dakika

Kayseri Talas'a milletvekili Cıngı'dan övgü

YAŞAM 14.01.2024, 07:45
Kayseri Talas'a milletvekili Cıngı'dan övgü

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediyesinin sosyal donatıları Osmanlı Kültür Evi ile Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezini ziyaret ederek vatandaşlarla ve kursiyerlerle buluştu.

Sosyal belediyeliğin çok güzel örneklerini gördüğünü belirten Cıngı, “Mustafa Yalçın başkanımıza çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Milletvekili Cıngı, ilk olarak Atatürk Bulvarı üzerindeki Osmanlı Kültür Evi ile Talas ziyaretine başladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile kadın ve gençlik kollarının da eşlik ettiği ziyaretlerde vatandaşlarla sıcak çay eşliğinde sohbet eden AK Parti Kayseri milletvekili Murat Cihad Cıngı, hal ve hatırlarını sordu.

Samimi ortamda gerçekleşen sohbetin ardından Cıngı, Mevlana Mahallesindeki Fatma Bacı ve Bacıyan-ı Rum Kadın Kültür Merkezine geçti.

Merkezde unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarından ev dekorasyon ürünlerine, Türk mutfağından saç renklendirmeye kadar çeşitli alanlardaki kadınlara yönelik kurslarla ilgili bilgiler alan Cıngı, zaman zaman da esprileriyle sohbete renk kattı.

“ÇOK GÜZEL SOSYAL BELEDİYECİLİK”

Yaklaşık iki saat süren ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Başkanlarımız çok yufka yürekli, çok güzel sosyal belediyecilik yapıyorlar.” dedi.

YALÇIN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Cıngı,  “Bugün çok keyifli bir zaman geçirdik. Talas Belediyemizin yapmış olduğu Bacıyan-ı Rum eğitim merkezinde hanımefendilerle ve hocalarımızla buluştuk. Burada gerçekten atık malzemelerin tekrar üretime kazandırılmasından tutun da unutulmaya yüz tutan el işi sanatlarından şebit yağlamaya varıncaya kadar çok geniş bir yelpazede hanımlara eğitim veriliyor. Evlerinde oturup çalışmayan hanımlara böyle bir imkanın sunulması ülkemizdeki hem verimliliğin hem üretkenliğin artırılması noktasında çok önem taşıyor. Hanımlar evlerinde oturup TV seyredeceğine hem kendilerine özel zaman geçiriyorlar hem de kendilerine geliştirip ev ve kendi ekonomilerine katkıda bulunuyor. Dileğimiz burada yapılan işlerin takdir edilerek mevcudun devam etmesi ve daha da ilerlemesi. Bu gibi belediye faaliyetlerinin sosyal belediyeciliğin çok önemli nişaneleri olması açısından devam etmesinin talebindeyiz. Zaten kursiyerlerimiz de hocalarımız da o kadar memnunlar ki kendi mahallelerine böyle bir tesis açılsın istiyor. Buradaki faaliyetler Talasımıza, şehrimize önemli katkılar sağlayan çok güzel bir teşebbüs. Ben Mustafa Yalçın başkanımızı, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kursiyerlerimize de teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

KURSİYERLER MEMNUN

Kursiyerlerden Sema Kara, Türk mutfağı eğitimi aldığını belirterek, “Keşke gelmeseydim demiyoruz. Keşke daha önce buraya gelseydik diyoruz.” şeklinde konuştu.

Merkezde eğitim alan kursiyerlere dönemin sonunda uluslararası geçerli sertifika veriliyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 20 53
2. Galatasaray 19 48
3. Trabzonspor 20 37
4. Beşiktaş 20 35
5. Rizespor 20 32
6. A.Demirspor 20 29
7. Antalyaspor 20 29
8. Kayserispor 19 29
9. Başakşehir 20 26
10. Kasımpasa 20 26
11. Sivasspor 20 25
12. Ankaragücü 20 24
13. Alanyaspor 20 22
14. Hatayspor 20 21
15. Samsunspor 20 21
16. Gaziantep FK 20 21
17. Karagümrük 20 20
18. Konyaspor 20 19
19. Pendikspor 20 16
20. İstanbulspor 20 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 45
2. Göztepe 18 35
3. Kocaelispor 18 33
4. Bodrumspor 18 32
5. Sakaryaspor 18 32
6. Ahlatçı Çorum FK 18 30
7. Bandırmaspor 18 30
8. Gençlerbirliği 18 28
9. Ümraniye 18 23
10. Boluspor 18 23
11. Manisa FK 18 22
12. Erzurumspor 18 20
13. Adanaspor 18 20
14. Keçiörengücü 18 19
15. Şanlıurfaspor 17 16
16. Tuzlaspor 18 16
17. Giresunspor 18 9
18. Altay 17 8
Takımlar O P
1. Liverpool 20 45
2. M.City 20 43
3. Aston Villa 21 43
4. Arsenal 20 40
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 20 34
7. M. United 21 32
8. Brighton 20 31
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 20 28
12. Bournemouth 19 25
13. Fulham 21 24
14. Crystal Palace 20 21
15. Nottingham Forest 20 20
16. Brentford 19 19
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 20 9
Takımlar O P
1. Girona 20 49
2. Real Madrid 19 48
3. Athletic Bilbao 20 41
4. Barcelona 19 41
5. Atletico Madrid 19 38
6. Real Sociedad 20 32
7. Real Betis 20 31
8. Valencia 20 29
9. Las Palmas 20 28
10. Getafe 19 26
11. Rayo Vallecano 19 23
12. Osasuna 19 22
13. Deportivo Alaves 20 20
14. Mallorca 20 19
15. Villarreal 20 19
16. Celta Vigo 20 17
17. Sevilla 20 16
18. Cadiz 20 15
19. Granada 20 11
20. Almeria 20 6