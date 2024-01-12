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Kayseri Talas'a 5 yılda 100 ödül

YAŞAM 12.01.2024, 08:00
Kayseri Talas'a 5 yılda 100 ödül

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 5 yıl boyunca gerçekleştirdiği birbirinden önemli hizmet ve yatırımlarla birçok kez ödüle layık görüldü.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, katıldığı törenlerde ödüllerini başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan olmak üzere bakanların, milletvekillerinin ve üst düzey bürokratların elinden aldı.

Başkan Yalçın’a ilk ödül göreve başladığı 2019 yılında Tarihi Kentler Birliği’nden, Tablakaya sokak restorasyonu ve Esma Hatun Türbesi restorasyonuyla ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Ödülü’ olarak geldi.

Yine aynı yıl Sign Of The City Awards Proje Yarışması’nda, tarihi eski belediye binasının ve çevresinin turizme kazandırılması projesiyle Talas Belediyesi’ne ‘Şehirde İz Bırakanlar Ödülü’ verildi.

BELEDİYE MAHALLEMİZ’DEYE ÖDÜL

Aynı yıl ayrıca Başkan Yalçın’ın ülke çapında büyük yankı uyandıran uygulaması olan Belediye Mahallemizde projesi, Uluslararası Altın Kentler Derneği Kent Araştırmaları Merkezi Golden City Awards yarışmasında, ‘En Başarılı Proje’ ödülüne layık görüldü.

Başkan Yalçın’a 2020 yılında ise Talas Pati Evi’ni kazandırdığı için Erciyes Üniversitesi’nden ‘Yılın Hayvanseveri Ödülü’ verildi.

SIFIR ATIK FİKİR PROJESİ

2020 yılında bir diğer ödül ise Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Sıfır Atık Fikir Yarışması’ndaki Organik Atıkları Kompost Haline Getirip Doğada Kolay Çözünür Poşet Üretme Projesiyle ‘Başarı Ödülü’ oldu.

CUMHURBAŞKANINDAN ÖDÜL

Takvimler 2021 yılına gösterdiğinde Başkan Yalçın, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen ‘Gençlik ve Projeler’ temalı yarışmada, Genç Talas Projesiyle ‘Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Başkan Yalçın, ödülü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

2022 yılına gelindiğinde Talas Belediyesi, AK Parti Genel Merkezi Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı ile Yerel Yönetimler Başkanlığı’nca Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen 'Kültür Sanat Kongresi'nde ödüle layık görüldü.

MEHMET ÖZHASEKİ VERDİ

‘Yılın En Başarılı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü’ne layık görülen Talas Belediyesi’nin ödülünü Başkan Mustafa Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Çiğdem Karaarslan'dan aldı.

ESPOR VE İNOVASYON MERKEZİ

2022 yılı Talas Belediyesine AK Parti Genel Merkezi tarafından bir diğer ödülün verildiği sene oldu. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Tam Bana Göre Festival’de, Espor ve İnovasyon Merkezi’nden dolayı ‘Büyük Ödül’ Talas Belediyesine verildi. Ödülü Başkan Yalçın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin elinden aldı.

ŞEFFAF ODA VE ‘TARIM ANNELERİ’ ÖDÜL ALDI

Kent ve Başkan Ödülleri kapsamında ‘Şeffaf Odada Başkanla Baş Başa’ uygulamasıyla ‘Gecenin Yıldızı Ödülü’ ve “Tarım Anneleri Ev’leniyor’ projesiyle de ‘Yılın En Başarılı Projesi Ödülü’ geldi.

Başkan Yalçın 2023 yılını Kent ve Başkan Ödülleri kapsamında ‘İç Anadolu Bölgesinin En Başarılı Metropol Belediye Başkanı Ödülü’ ve 6 Şubat depremlerinde yaptığı çalışmalardan dolayı ‘Teşekkür Plaketi’ ile tamamladı.

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