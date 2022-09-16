Kayseri Rotary Kulübü her zaman yardıma hazır

Kayseri Rotary Kulübü Başkanı Ülkü Aktaş ve yönetim kurulu tarafından karşılanan 2430. Bölge Guvernörü Emre Öztürk, yoğun bir tempo ile ekibe eşlik ederek kent genelinde birçok etkinliğe katıldı. Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

İlk önce; “Kanka” Kansere Karşı Derneği ve Çocuk Hematoloji ve Onkoloji hastanesine ziyarette bulunan rotaryenler, Hastane başhekimi Prof. Dr. Musa Karakükçü ve ekibinden , gerekli bilgileri aldıktan sonra, 2430. Bölge ve Kayseri Rotary Kulübü olarak , kendilerine maddi ve manevi destek sözü verdi.

Kayseri Valiliği'ne geçen, Emre Öztürk ve beraberindeki Kayseri Rotary Kulübü yönetim kurulu üyeleri ve bölge temsilcileri, Vali Gökmen Çiçek’e nezaket ziyaretinde bulundular. Vali Çiçek'e, yapacakları projeler hakkında bilgi veren Rotaryenler, Vali Gökmen Çiçek’e, Rotary Ormanı’nda kendi adına atılmak üzere 250 tohum topu sertifikasını hediye etti…

Akşam üstü saatlerinde, BİR TV'deki canlı yayın program konuğu olan, 2430. Bölge Guvernörü Emre Öztürk; Rotary'nin amaçları ile, yurt içinde ve yurt dışında Rotary’nin hizmetlerinden bahsetti. Öztürk, yayının ardından Kayseri rotaryenleri, eşleri ve misafirleri ile toplantı gerçekleştirdi. Yeni üye adayının, kulüplerine katılımını sağlayan Kayseri Rotary Kulübü Başkanı Ülkü Aktaş, 2430. Bölge Guvernörü Emre Öztürk’ü ve beraberindeki bölge rotaryenlerini Kayseri’de ağırlamaktan, yapacakları projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunmaktan, Kayseri Rotary Kulübü olarak büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi….

