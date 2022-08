Kayseri protokolünün 'Soğanlı' sevdası

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte birçok medeniyetin yaşadığı, çok sayıda kilise ve peri bacasının yer aldığı Soğanlı Bölgesi’nde incelemelerde bulunarak, turizme kazandırmak için hamlelerini sürdürdüler.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Vali Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yeşilhisar ilçesinde Soğanlı Vadisi’nin olduğu bölgede inceleme gezisi yaptı. İncelemelere, Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy da katıldı.

Bölgede incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek, ilçeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler ile görüştüler.

“SOĞANLI BİZİM SEVDAMIZ”

Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri’mizin her yeri ayrı bir güzel. Hem doğal güzellikleri hem tarihi dokusuyla birbiriyle yarışan bir niteliktedir ama Soğanlı bizim sevdamız, Kapadokya’nın açılan kapısı, buradaki vadi Allah vergisi, güzellikleri bağrında barındıran bir yerdir” dedi.

Yoğun gayret ve çalışmaları sonucu Kayseri’de başlayan balon turizmi ile ilgili konuşan Başkan Büyükkılıç, “Balon turizmi ile ilgili izinler çıkarılmıştı ama pandemi sürecine takıldı. Sonrasında değerli valimizin de bu konulara önem vermesinin, iş birliğini önemsemesinin bir bakıma ürünü olarak şuanda baloncularla görüşmeler tamamlandı, onların talepleri hayata geçirildi” diye konuştu.

Büyükkılıç, Soğanlı bölgesinin turizme kazandırılması için birbirinden önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda Soğanlı meydan kentsel tasarım projesi yer teslimi yapıldı, yürüyüş yolları hayata geçiriliyor. Kiliselerin restorasyonları başladı, riskli alanın daraltılması konusu hayata geçirildi. Ücretli giriş kaldırıldı, güzellikler üzerine güzellikler ekleniyor. Yeme içme mekânlarının sayısı artmaya başladı, sıcak asfalt ihalesi yapılıyor, ayrıca Ürgüp Yeşilhisar arasındaki yolumuzun da iyileştirme çalışmaları devam ettiriliyor. Maşallah, her şey Soğanlı için, her şey Yeşilhisar için, her şey Kayseri için.”

Vali Gökmen Çiçek ise yaptığı açıklamada, “Soğanlı hem Büyükşehir Belediye Başkanım hem de benim için bir sevda oldu. Burasının bir an önce insanlarla tıklım tıklım olduğunu, turistlerin esnaflarla alışveriş yaptığını, canlı sokakları, pansiyonların açıldığını görmek için sabırsızlanıyoruz. İki hafta önce buraya geldiğimizde anlaştığımız balon firmaları ile görüştük. Taleplerini dinledik, Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun hemen talimatı verdi, önümüzdeki hafta itibariyle 3 firmanın birden uçuşa başlayacağının müjdesini vermekten çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“ÖNÜMÜZDEKİ YAZ BAMBAŞKA SOĞANLI’DA UYANACAĞIZ”

Gelecek sezon bambaşka bir Soğanlı ile karşılaşacaklarını vurgulayan Çiçek, “Belediyemizin özellikle kentsel dönüşüm manasında Soğanlı’nın merkezinde tarihi dokuya uygun olarak yapılacak çalışmaların ihalelerinin yapıldığını, şuan sürecin bitme aşamasında olduğunu zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız söyler. Önümüzdeki sezon bambaşka bire Soğanlı ile karşılaşacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımızla el ele gönül gönüle verdikten sonra Kayseri’de yapamayacağımız iş yok demiştik, ilk hedef olarak da Soğanlı’yı ortaya koymuştuk. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum, konuştuğumuz konuları anında faaliyete geçirip, talimatlandırıp, takip edip, o kadar hızlı sürede yol alıyorlar ki o da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Biz inandık arkadaşlar, önümüzdeki yaz bambaşka Soğanlı’da uyanacağız. Burayı cazibe merkezi haline getireceğiz” dedi.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş da hem yerli ve hem yabancı turistlerin bölgeye rağbet gösterdiğini, balon uçuşlarının başladığını, sırf restorasyon çalışmalarını görmek için gelen turistlerin de olduğunu anlattı. Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan ise ilçeye ilginin arttığını, Soğanlı’nın göz bebekleri olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise “Soğanlı’ya yapılan bu yatırımlar şimdiden meyvesini vermeye başladı. Çok farklı ülkelerden insanlar buraya geliyor. İspanya, İtalya, Belçika’dan özellikle kültür turu yapmak isteyen, bu vadinin doğal güzelliğini görmek isteyen insanlar ilgi gösteriyorlar” dedi.

Soğanlı Mahalle Muhtarı Ali Cebeci de “Soğanlı büyük bir atağa kalktı. Devletimiz var olsun, Soğanlı turizmde hak ettiği yeri kazanacak. Kapadokya’nın doğu giriş kapısını bilen çok yoktu, bu yatırımlar sayesinde dünya Soğanlı’yı tanıyacak” diye konuştu.

GÜVEN TİMLERİ SOĞANLI’DA İŞ BAŞINDA

Vali Gökmen Çiçek, ayrıca turizm bölgesinin güven timlerinin kontrolü altında olduğunu da belirterek, “Aynı zamanda buranın bir turizm bölgesi olduğunu, bu yüzden burasının güvenliğini de önemsiyoruz. Arkadaşlarımız hemen bu bölgenin kameralandırılması için gerekli çalışmayı yapıyor. Aynı zamanda jandarma komutanımız Türkiye’de ilk defa güven timleri oluşturarak, güven timleri ile beraber turizm bölgemizi kontrol altında tutuyorlar. Emeklerinden dolayı Yüksel paşamıza teşekkür ediyorum, buralar size emanet” diye konuştu.

İncelemeler esnasında Soğanlı’da bir tesiste oturan Vali Günaydın ve Başkan Büyükkılıç, bir ilçe sakininin kendisinin yazdığı ve okuduğu ‘Soğanlı çok güzel bir yer, dikeninde güller biter, görenlerin içi gider, çok güzeldir Soğanlı’ şiirini dinledi.