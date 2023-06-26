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Kayseri protokolünden festival çıkarması

YAŞAM 26.06.2023, 10:15
Kayseri protokolünden festival çıkarması

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yoğurdu, kilimi ve gilaburusuyla meşhur, kadirşinas insanların diyarı Akkışla’yı ziyaret eden Başkan Büyükkılıç, burada Akkışla Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’ne katıldı.

Geleneksel Yeni Yoğurt Bayramı ve Kilim Festivali’ne Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ve S. Bayar Özsoy, Akkışla Kaymakamı Salih Kartal, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada çiçek ve davul, zurnalarla karşılanan Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek, vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Amatör spor takımı Akkışla Spor Kulübü futbolcuları tarafından ‘Büyük Başkan’ sloganları ile karşılanan Başkan Büyükkılıç’a plaket de takdimi edildi. Amatör spora desteklerin süreceğini ifade eden Büyükkılıç, stantları gezdikten sonra program alanına geçti.

Mehter marşları ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ’A “HİZMET” TEŞEKKÜRÜ

Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan açılış konuşmasında bu kültürü geleneksel hale getirip, yaşatmaya çalıştıklarını belirterek, Akkışla’nın kırsalda altın çağını yaşadığını vurgulayıp, Başkan Büyükkılıç’a hizmetlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti. Akkışla Kaymakamı Salih Kartal da, festivalin birlik ve beraberliğe katkı sağlamasını temenni etti.

“FESTİVALLER BİRLİK, BERABERLİK VESİLESİDİR”

Daha sonra kürsüye davet edilen Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanının dayanışma içerisinde el ele, gönül gönüle çalıştıklarını söyleyerek, “Festivaller birlik, beraberlik vesilesidir. Burada her yaş grubundan el ele, gönül gönüle vermek üzere bir araya gelmiş durumdayız. Birbirimizi kucaklıyor, birbirimize dua ediyoruz” dedi.

Daha sonra ‘Festival Ağası’ seçilen AK Parti Kayseri Milletvekili S. Bayar Özsoy da, “Festival ağalığı bizim üzerimize düştü. Biz de inşallah Akkışla’mız için elimizden geleni yapacağız, hayırlı, uğurlu olsun” derken, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise Akkışla’ya her geldiklerinde güzel bir atmosferde ev sahipliği yapıldığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ DA ONU BİR KARDEŞİ GİBİ GÖRÜYOR”

Daha sonra kürsüye davet edilen Vali Çiçek, buradaki coşkuyu, birlik, beraberliği görmenin Kayseri Valisi olarak kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, “Akkışla Belediye Başkanımıza parantez açmak istiyorum. Akkışla için öyle bir çalışıyor ki alacağını Akkışla için alıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız da onu bir kardeşi gibi görüyor. Kaç sefer şahit olduk. ‘Başkanım sen beni kırmazsın, Memduh babam’ diyor, başkan da kırmıyor. Akkışla önümüzdeki dönemlerde çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Yakın zamanda deprem afeti yaşandığını anımsatan Vali Çiçek, “Deprem bölgesinde hangi ile giderseniz gidin Kayseri denilince insanlar duygulanıyorlar. ‘Allah Kayseri’den, Kayserililerden razı olsun’ diyorlar. İşte Kayseri’yi Kayseri yapan bu yardım ruhu, bu yardım çığlıklarına kimse yok mu demeden koşmasıdır. İnşallah oraların ayağa kalktığını göreceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kayseri protokolü günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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