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Kayseri protokolü Yozgatlılarla buluştu

YAŞAM 18.02.2024, 08:15
Kayseri protokolü Yozgatlılarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte kentte yaşayan Yozgatlı vatandaşlarla buluştu.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Bir buçuk milyona yakın nüfusu ile nüfus bakımından İç Anadolu bölgesinin en büyük illerinden Kayseri’de yerel yönetim hizmetlerini tüm kesimlere etkin ve kaliteli bir şekilde ulaştırma noktasında yoğun bir gayret gösteren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm kesimden vatandaşlarla da buluşmayı sürdürüyor.

Bu kapsamda Başkan Büyükkılıç, bir düğün salonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kayseri’de yaşayan Yozgatlı vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Büyükkılıç’ın yanı sıra Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri İl Teşkilatı üyeleri, Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Teşkilatı üyeleri, Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, muhtarlar, kentte faaliyet gösteren Yozgatlı derneklerin temsilcileri ile Yozgatlı vatandaşlar katıldı.

Programda katılımcılara hitap eden Büyükkılıç, aynı kaygı ve sevdanın insanları olarak el ele, gönül gönüle verdiklerini kaydederek, “Kaygısı bir, sevdası bir, davası bir. Sizler bizim gururumuzsunuz. Yiğit evlatlarısınız Anadolu’muzun. Her nereye gitsek başımızın tacısınız. Yurt içinde ve yurt dışında bizi bağrına basanlarsınız. Aynı kaygının, aynı sevdanın insanları olarak el ele vermişiz, gönül gönüle vermişiz” dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri’nin Orta Anadolu’nun göz bebeği olduğunu dile getirerek, “Burası Anadolu, burası Kayseri, Orta Anadolu’nun adeta göz bebeği. Bizim hedefimizde ne var? Önce insan. İnsana hizmet etmek, onun hizmetkârı olmak ibadettir. O açıdan sizlere aşk ile çalışan yorulmaz diyerek 16 ilçe belediye başkanı kardeşimle adeta aşk ile koşturuyoruz. Kayseri’miz her yerde, belediyecilikte model olarak anılıyor. Kayseri’yi Kayseri yapan sizlerin bizlere verdiği destekler. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Büyükkılıç, Kayseri’nin bir buçuk milyon nüfusuyla ticaretin, sanayinin, ihracatın merkezi konumunda olduğunu ve eğitimde, sağlıkta, kültürel alanlarda, sportif alanlarda, turizm alanında, gastronomide kenti daha da ileriye taşıyacaklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kayseri’nin Yozgat’a açılan kapısının Kocasinan, Yozgat’ın da Kayseri’ye açılan kapısının yine Kocasinan olduğunu ifade ederek, “Hepimiz bu memleketin, bu şehrin, bu ülkenin çocuklarıyız. Birileri Yozgat’ta doğmuş, birileri Sivas’ta doğmuş, biz de Kayseri’de doğmuşuz ama hepimizin ortak bir kaygısı var. Hepimizin ortak kaygısı ülkemiz, bayrağımız, devletimiz, milletimiz ve içinde yaşadığımız, karnımızı doyurduğumuz şehrimiz. Biliriz ki Kayseri’mizin kalkınması demek Türkiye’nin kalkınması demek” şeklinde konuştu.

Kayseri Yozgatlı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan ise Başkan Büyükkılıç ve Çolakbayrakdar’a yapmış oldukları başarılı hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek dua ve temennilerde bulundu.

Programında sonunda Başkan Büyükkılıç, katılımcılarla birlikte günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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