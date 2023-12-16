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Kayseri protokolü indirim festivaline katıldı

YAŞAM 16.12.2023, 07:45
Kayseri protokolü indirim festivaline katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Kumsmall Alışveriş Merkezi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederken, Kumsmall Mobilya İndirim Festivali’ne katıldı.Mehmet UZEL (KAYSERİ GFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 1 milyon 350 bin metrekare alanda 400 adet mağaza ve 6 bin araçlık otoparkıyla Türkiye ve Avrupa'nın en büyük karma projesi Kumsmall Alışveriş Merkezi’ni ziyaret ederek, buradaki esnaflar ile buluştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ve il protokolü ile birlikte 15-31 Aralık tarihleri arasında Kumsmall Alışveriş Merkezi'nde düzenlenecek olan Kumsmall Alışveriş Merkezi Mobilya İndirim Festivali Açılış Programı’na katıldı.

“KAYSERİ İŞİNİ DE BİLİR, TİCARETİNİ DE BİLİR, İSRAFA FIRSAT VERMEZ”

Başkan Büyükkılıç, festivalde yaptığı konuşmada, Kayseri’nin ticaretin ve sanayinin merkezi olarak bilindiğini vurgulayarak, “7 bin yıl önceki dönemlere denk gelen bir ticari anlayıştan, Kültepe Kaniş-Karum diye bilinen ticaretin kanunlarının kurulduğu bir şehirden söz ediyoruz. Kayseri işini de bilir, ticaretini de bilir, israfa fırsat vermez, bu anlayış içerisinde çalışmalarını sürdürür. Bütün bunların yanında hayırseverliği ile her zaman onurumuz, gururumuzdur” diye konuştu.

Mobilya denilince Kumsmall AVM’nin akla geldiğini söyleyen Büyükkılıç, “İçerisinde bulunduğumuz Kumsmall, Orta Anadolu ve Türkiye’nin sayılı ticaret merkezlerinden birisidir. Adeta mobilyadan da bahsedilince ilk olarak anılmaya başladı” dedi.

“DAYANIŞMANIN, BİRLİKTE OLMANIN BEREKETİNİ YAŞIYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, dayanışmanın bereketini yaşadıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’mizi daha iyi noktaya taşımak, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yapılan çalışmalarla Türkiye’nin güvenli bir liman mantığı içerisinde kendisinden söz ettiren konuma gelmiş olması, özelde de 4 organize sanayisiyle, 1 serbest bölgesiyle yatırımcı anlayışı ile şehrimiz üreten ve üretimin üssü olan bir yaklaşım sergilemekte ve bu da bizi keyiflendirmektedir. Dayanışmanın, birlikte olmanın bereketini yaşıyoruz. Yerel yönetim anlayışıyla değerli başkanlarımızla el ele vermek suretiyle Kayseri’mizi daha iyi noktaya taşımak, hem merkeziyle hem taşrasıyla bir bütün halinde daha ileriye götürmek adına gayretlerimizi sürdürüyoruz. Desteklerinize teşekkür ediyor, Cenab-ı Allah sizlere layık kılsın diye dua ve temennide bulunuyorum.”

Kumsmall AVM’yi normal bir ticari işletme gibi görmediklerini ifade eden Vali Gökmen Çiçek ise bunun nedenini ise Kayserili mobilyacıların bir araya gelerek ve bir başarı hikâyesi yazarak Avrupa’nın en büyük ikinci mobilya alışveriş merkezini oluşturması olduğunu ifade etti. Hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan Kayseri’ye kazandırılan AVM’nin satışlarının 2 milyar TL’ye yaklaştığının bildirildiğini kaydeden Vali Çiçek, başarı haberlerini aldıkça, insanların buraya ilgi gösterdiklerini gördükçe hem Kayseri adına hem de Türkiye adına çok mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da başta Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederek, “Şahidiz, Allah var, bu şehrin ekonomisine, ticaretine, hayat standartlarının yükselmesine katkı vermek için ellerinden geleni yaptılar. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan protokol üyeleri, festival günleri boyunca çekilişe katılarak ödül almaya hak kazanan talihlileri tebrik ettiler. Ayrıca Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç ile protokol üyeleri, Kumsmall Alışveriş Merkezi'nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek, helalinden bol kazançlar temennisinde bulundular.

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