Son Dakika

Kayseri protokolü ERÜ iftarında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri ile iftar sofrasında buluştu Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr Fatih Altun, akademisyen ve öğrencilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, öğrenci ve genç dostu bir şehir olarak daima öğrencilerin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)Yerel yönetim hizmetlerinde sergilediği ‘gönül belediyeciliği’ örnekleri ile yediden yetmişe bir buçuk milyona yakın Kayserilinin gönlüne dokunan Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayında da sahur, iftar ve teravihlerde vatandaşla bir araya gelerek huzur şehri Kayseri’de Ramazanı Şerif’in bereketini Kayserililerle birlikte yaşıyor Merkez ve ilçelerde her kesimden vatandaşın iftar sofrasına misafir olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç’ın Ramazan-ı Şerif’in 19’uncu iftarındaki adresi ERÜ Personel ve Öğrenci Yemekhanesi oldu İftar sofrasında Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen ‘genç dostu şehir’in öğrenci ve genç dostu Başkanı Dr Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr Fatih Altun, akademisyenler ve öğrenciler tarafından yemekhane girişinde karşılandı Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile iftar buluşmasına Başkan Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr Fatih Altun, rektör yardımcıları ve akademisyenler, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç, Ulaşım A Ş Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile öğrenciler katıldı Başkan Büyükkılıç, yemekhanede masaları tek tek dolaşarak öğrencilere iyi akşamlar ve hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti İftar buluşmasını değerlendiren Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu bir şehir olarak daima öğrencilerin yanında olduklarının altını çizerek, “Bugün de iftarımızı Erciyes Üniversitesi öğrencilerimiz ile üniversite yemekhanesinde beraber açtık TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof Dr Fatih Altun ile de birlikteydik Rektörümüz ve öğrencilerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında hepsine başarılar diliyorum Genç ve öğrenci dostu bir şehir olarak daima öğrencilerimizin yanında ve daima onların en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu Öğrenciler de Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler

YAŞAM 31.03.2024, 11:15
Kayseri protokolü ERÜ iftarında

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile birlikte Erciyes Üniversitesi (ERÜ) öğrencileri ile iftar sofrasında buluştu. Başkan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, akademisyen ve öğrencilere misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, öğrenci ve genç dostu bir şehir olarak daima öğrencilerin en güçlü destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Yerel yönetim hizmetlerinde sergilediği ‘gönül belediyeciliği’ örnekleri ile yediden yetmişe bir buçuk milyona yakın Kayserilinin gönlüne dokunan Başkan Büyükkılıç, Ramazan ayında da sahur, iftar ve teravihlerde vatandaşla bir araya gelerek huzur şehri Kayseri’de Ramazanı Şerif’in bereketini Kayserililerle birlikte yaşıyor.

Merkez ve ilçelerde her kesimden vatandaşın iftar sofrasına misafir olan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Ramazan-ı Şerif’in 19’uncu iftarındaki adresi ERÜ Personel ve Öğrenci Yemekhanesi oldu. İftar sofrasında Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile bir araya gelen ‘genç dostu şehir’in öğrenci ve genç dostu Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, akademisyenler ve öğrenciler tarafından yemekhane girişinde karşılandı.

Erciyes Üniversitesi öğrencileri ile iftar buluşmasına Başkan Büyükkılıç ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar’ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, rektör yardımcıları ve akademisyenler, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı ile öğrenciler katıldı.

Başkan Büyükkılıç, yemekhanede masaları tek tek dolaşarak öğrencilere iyi akşamlar ve hayırlı Ramazanlar dileklerini iletti. İftar buluşmasını değerlendiren Büyükkılıç, öğrenci ve genç dostu bir şehir olarak daima öğrencilerin yanında olduklarının altını çizerek, “Bugün de iftarımızı Erciyes Üniversitesi öğrencilerimiz ile üniversite yemekhanesinde beraber açtık. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Hulusi Akar, AK Parti Kayseri İl Başkanımız Fatih Üzüm, Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile de birlikteydik. Rektörümüz ve öğrencilerimize misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, eğitim hayatlarında hepsine başarılar diliyorum. Genç ve öğrenci dostu bir şehir olarak daima öğrencilerimizin yanında ve daima onların en güçlü destekçisi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öğrenciler de Başkan Büyükkılıç’a ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 30 59
5. Tottenham 29 56
6. M. United 29 48
7. West Ham United 30 44
8. Newcastle 29 43
9. Brighton 28 42
10. Wolves 29 41
11. Chelsea 28 40
12. Fulham 30 39
13. Bournemouth 29 38
14. Crystal Palace 29 30
15. Brentford 30 27
16. Everton 29 25
17. Nottingham Forest 30 22
18. Luton Town 30 22
19. Burnley 30 18
20. Sheffield United 29 15
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 30 67
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 29 41
9. Osasuna 30 39
10. Villarreal 29 38
11. Getafe 30 38
12. Las Palmas 30 37
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Sevilla 30 31
15. Mallorca 30 31
16. Rayo Vallecano 29 29
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 30 25
19. Granada 29 14
20. Almeria 30 13