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Kayseri OSB İtfaiyesi'nden fazla mesai

YAŞAM 18.01.2024, 07:30
Kayseri OSB İtfaiyesi'nden fazla mesai

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi’nin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin detayları açıkladı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB İtfaiyesi’nin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamasında fabrika yangınları başta olmak üzere, konteynır yangınları, trafik kazaları ve iş kazalarına hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirtti.

Yalçın, “Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, 2023 yılında 41 fabrika ve 19 bölge dışı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürülmesinde rol oynamıştır. Bu yangınlarda 2093 metreküp su ve 2.986 litre köpük kullanılmıştır. Müdahale edilen çöp konteynırı yangın sayısı ise 61 adettir.” şeklinde konuştu.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi’nin yalnızca yangınlara müdahale etmekle kalmadığını da vurgulayan Başkan Yalçın, “Yangınların kısa sürede önlenmesi amacıyla firmalarımızda yürüttüğümüz ilk müdahale eğitimlerimiz sayesinde 2023 yılında 26 yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır. Geçen yıl, 35 trafik kazası, iş kazası, kurtarma ve araç yangınına müdahale edilmiştir. İtfaiye acil durum ihbar sistemi veya telefon ile gelen ihbarların tamamında yerinde kontroller sağlanmıştır. Asılsız ihbar olarak kayıtlara geçen ihbar sayısı ise 76’dır. Kayseri OSB İtfaiyesi 2023’te toplam 320 ihbar ve olaya müdahale etmiştir. Kayseri OSB İtfaiyesi, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı sanayicimizin 7/24 hizmetindedir.” diye konuştu.

2023 yılında asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerini yaşadıklarını hatırlatan Başkan Yalçın, “Kayseri Valiliğinin emri ile depremin yaşandığı gün olan 06.02.2023 tarihinde Kayseri OSB itfaiyesinden 8 kişiden oluşan özel arama ve kurtarma ekibimiz sabah saat 8’de AFAD ekiplerine müdahale desteği için Kahramanmaraş’a intikal etmiştir. Deprem sonrasında arama-kurtarma çalışmalarına en hızlı şekilde katılan ekipler arasında Kayseri OSB İtfaiyemiz de yer almıştır. Ekiplerimiz, yapılan görev sonu çağrısına kadar deprem bölgesinde farklı illerde ortak çalışmalara katılarak, 100’ü aşkın vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtarmıştır. Yangınlarla mücadelede cansiperane bir şekilde çalışan Kayseri OSB İtfaiyesi personeline deprem sonrasında gösterdikleri azimkâr çalışmalardan dolayı da teşekkür ediyorum.” dedi.

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