Son Dakika

Kayseri'nin Ulu Çınarları'nın keyfi yerinde

YAŞAM 16.01.2023, 09:15
Kayseri'nin Ulu Çınarları'nın keyfi yerinde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nde ulu çınarlar birbirinden farklı etkinliklerle zamanlarını geçiriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın en özel projelerinden olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nde ulu çınarlar, merkezde ne kadar mutlu olduklarını dile getirirken, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, lüks otel konforunda yaşlı vatandaşları misafir ederken, çalışanlar yaşlı çınarların hem gönlünü hoş tutuyor hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Merkezde, dinlenme odaları, fizik tedavi odası, hobi odası, sağlık odası, kişisel bakım odası ve sosyal alanlar da yer alıyor.

“YAŞLILARIMIZLA KALİTELİ VAKİT GEÇİRİP GÜNÜ BİTİRİYORUZ”

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Koordinatörü Seval Genç, merkezde yaşlılar birlikte eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, merkez hakkında bilgi verdi. Genç, şöyle konuştu:

“Tüm yaşlılarımız haftada 2 kere geliyor. Merkezimizde fiziksel ve psikolojik destek sağlıyoruz. Yaşlılığa bağlı birtakım hastalıkların gecikmesinde katkı sağlıyoruz. Yaşlı koromuz var. Yaşlı tiyatro grubumuz var. Burada eğitmenlerimiz var. Akıl ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak işlerle meşgul oluyoruz burada. Hanımlarımız genellikle el işi, ahşap boyama, zekâ oyunları gibi faaliyetlerde bulunuyor. Ayrıca tüm yaşlılarımızla birlikte gezilere gidiyoruz. Müze gezisi, sinema, tiyatro, koro aktiviteleri gibi aktivitelerde yapıyoruz. Tüm arkadaşlarımız ve yaşlılarımızla ile birlikte eğlenceli, keyifli vakit geçiriyoruz. Bizim içinde iş gibi değil burası. Hep beraber günü nasıl keyifli geçiririz. Günlük ruh halimize göre de bir şeyler yapıyoruz. Kaliteli vakit geçirip günü bitiriyoruz.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 18 42
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 18 34
4. Adana Demirspor 18 33
5. Beşiktaş 17 32
6. Trabzonspor 18 32
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 18 26
9. Alanyaspor 18 24
10. Karagümrük 18 21
11. Giresunspor 18 20
12. Gaziantep FK 18 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 18 19
15. Antalyaspor 17 18
16. Hatayspor 18 17
17. Sivasspor 18 15
18. İstanbulspor 18 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 41
2. Samsunspor 19 35
3. Bodrumspor 19 35
4. Keçiörengücü 19 33
5. Boluspor 19 33
6. Rizespor 19 31
7. Bandırmaspor 18 31
8. Pendikspor 18 30
9. Sakaryaspor 19 28
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 19 24
12. Adanaspor 19 21
13. Altay 19 21
14. Erzurumspor 18 20
15. Tuzlaspor 19 19
16. Altınordu 19 16
17. Ö.K Yeni Malatya 19 15
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 19 7
Takımlar O P
1. Arsenal 18 47
2. M.City 18 39
3. Newcastle 19 38
4. M. United 18 38
5. Tottenham 19 33
6. Fulham 20 31
7. Brighton 18 30
8. Brentford 19 29
9. Liverpool 18 28
10. Chelsea 19 28
11. Aston Villa 19 25
12. Crystal Palace 18 22
13. Nottingham Forest 19 20
14. Leeds United 18 17
15. Leicester City 19 17
16. Wolves 19 17
17. Bournemouth 19 16
18. West Ham United 19 15
19. Everton 19 15
20. Southampton 19 15
Takımlar O P
1. Barcelona 16 41
2. Real Madrid 16 38
3. Real Sociedad 17 35
4. Atletico Madrid 17 28
5. Villarreal 17 28
6. Real Betis 16 28
7. Osasuna 17 27
8. Athletic Bilbao 17 26
9. Rayo Vallecano 17 26
10. Mallorca 17 22
11. Girona 17 21
12. Valencia 16 19
13. Almeria 17 18
14. Espanyol 17 17
15. Getafe 17 17
16. Celta Vigo 17 17
17. Real Valladolid 17 17
18. Sevilla 17 15
19. Cadiz 16 15
20. Elche 16 4