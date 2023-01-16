Kayseri'nin Ulu Çınarları'nın keyfi yerinde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nde ulu çınarlar birbirinden farklı etkinliklerle zamanlarını geçiriyor.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın en özel projelerinden olan Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşam Merkezi’nde ulu çınarlar, merkezde ne kadar mutlu olduklarını dile getirirken, Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi, lüks otel konforunda yaşlı vatandaşları misafir ederken, çalışanlar yaşlı çınarların hem gönlünü hoş tutuyor hem de keyifli vakit geçirmelerini sağlıyor. Merkezde, dinlenme odaları, fizik tedavi odası, hobi odası, sağlık odası, kişisel bakım odası ve sosyal alanlar da yer alıyor.

“YAŞLILARIMIZLA KALİTELİ VAKİT GEÇİRİP GÜNÜ BİTİRİYORUZ”

Mustafa Kumlu Ulu Çınarlar Yaşlı Yaşam ve Dayanışma Merkezi Koordinatörü Seval Genç, merkezde yaşlılar birlikte eğlenceli ve keyifli vakit geçirdiklerini söyleyerek, merkez hakkında bilgi verdi. Genç, şöyle konuştu:

“Tüm yaşlılarımız haftada 2 kere geliyor. Merkezimizde fiziksel ve psikolojik destek sağlıyoruz. Yaşlılığa bağlı birtakım hastalıkların gecikmesinde katkı sağlıyoruz. Yaşlı koromuz var. Yaşlı tiyatro grubumuz var. Burada eğitmenlerimiz var. Akıl ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacak işlerle meşgul oluyoruz burada. Hanımlarımız genellikle el işi, ahşap boyama, zekâ oyunları gibi faaliyetlerde bulunuyor. Ayrıca tüm yaşlılarımızla birlikte gezilere gidiyoruz. Müze gezisi, sinema, tiyatro, koro aktiviteleri gibi aktivitelerde yapıyoruz. Tüm arkadaşlarımız ve yaşlılarımızla ile birlikte eğlenceli, keyifli vakit geçiriyoruz. Bizim içinde iş gibi değil burası. Hep beraber günü nasıl keyifli geçiririz. Günlük ruh halimize göre de bir şeyler yapıyoruz. Kaliteli vakit geçirip günü bitiriyoruz.”